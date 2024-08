Cuoca del Cte e volontaria generosa, Monterosso piange Eleonora Rizzi

Monterosso è in lutto. È mancata sabato notte all’età di 64 anni Eleonora Rizzi, molto apprezzata per la sua attività di animatrice e cuoca. Conosciutissima nel quartiere , Eleonora era malata da tempo. «La ricordiamo tutti come una persona buona, altruista, disponibile e capace – fa presente Mario Vita, presidente del Cte di Monterosso –. Si è dedicata con amore, anima e corpo, alla cucina del nostro centro, consapevole che il suo operato faceva stare meglio tutti gli ospiti. Una grave perdita che lascia un vuoto incolmabile».

Molto amata nella comunità

Oltre ad essere volontaria, Eleonora Rizzi era nel consiglio del Cte. «Alle ultime elezioni si era candidata come consigliera ed era stata votata da tante persone – aggiunge Vita –. Con lei il gruppo era coeso». Don Cristiano Re, collaboratore pastorale della parrocchia di Monterosso, ricorda Eleonora come «una persona molto generosa nel fare e nel darsi da fare, soprattutto nelle collaborazioni importanti costruite all’interno della rete di quartiere. Era molto presente nel Cte e durante l’estate ci ha sempre dato una mano anche con i bambini del Cre grazie alle sue doti di cuoca ma anche nelle mansioni operative: lo faceva sempre molto volentieri. Anche quest’anno, seppur debilitata, si è affacciata al Cre. Era una bella presenza, aggiungeva una tesserina necessaria verso la cultura della cura». Anche l’assessore comunale alle Politiche sociali, Marcella Messina, ricorda con affetto Eleonora Rizzi. «Tutta la comunità si unisce con un sentimento di grande dispiacere nel dolore per la perdita di una persona importante per il Cte di Monterosso e per tutto il quartiere. La ricorderemo la giornata di mercoledì, appuntamento con il pranzo di comunità, preparato da Eleonora, che ha sempre mostrato grande disponibilità». La salma di Eleonora Rizzi, che lascia il figlio Matteo, è composta nella chiesina vicina alla parrocchiale di Monterosso: lunedì 18 agosto alle 10 i funerali.