Da Astino alle scuole della città, passando per la Gamec: Palafrizzoni presenta il Piano dei Lavori Pubblici

Il Piano triennale dei Lavori Pubblici è uno strumento fondamentale della strategia dell’Amministrazione comunale per dare risposte concrete ai bisogni della città e ai cittadini. «Gli interventi programmati rispecchiano gli impegni assunti durante la campagna elettorale e si concentrano su alcune direttrici chiave, con una particolare attenzione alla tutela del territorio, alla qualità urbana, alla casa, alla riqualificazione dei contenitori storici, alla sicurezza degli edifici comunali e scolastici, al verde pubblico» spiegano da Palazzo Frizzoni.

Il programma triennale da oltre 60 milioni di euro

Il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 del Comune di Bergamo prevede interventi per un importo complessivo sul triennio pari a 61.429.698 euro così suddiviso nelle diverse annualità: 29.126.698 euro per l’anno 2025, 15.583.000 euro per l’anno 2026 e 16.720.000 per l’anno 2027.

Al centro la prevenzione idrogeologica

Il focus del Piano 2025 riguarda la prevenzione idrogeologica e la riduzione del rischio idraulico, temi che, a seguito dell’alluvione del 9 settembre 2024, si sono imposti con urgenza all’attenzione dell’amministrazione. La tutela del territorio diventa così una priorità assoluta, per provare a far fronte agli eventi meteorologici estremi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Investimenti su residenza popolare, scuole e impianti sportivi

Il programma 2025 prevede investimenti significativi sulla qualità urbana, edilizia pubblica e casa, con interventi mirati sul recupero degli alloggi SAP, sugli edifici scolastici e impianti sportivi, con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana e offrire spazi adeguati, moderni e sicuri alla cittadinanza. Anche la sicurezza stradale rientra tra le priorità, con azioni volte a migliorare la viabilità, riqualificare le strade e rendere più sicuri gli spostamenti all’interno della città.

Il verde pubblico da riqualificare

Attenzione inoltre alla tutela del patrimonio storico e culturale, con interventi di valorizzazione e recupero che rafforzano l’identità della città. Un ruolo altrettanto centrale è riservato alla riqualificazione e al potenziamento del verde pubblico.

I principali interventi del Piano dei Lavori Pubblici previsti per il 2025

Sicurezza idrogeologica e riduzione del rischio idraulico

Uno degli assi portanti del Piano 2025 è rappresentato dagli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e alla messa in sicurezza del territorio. Tra le opere più rilevanti si segnalano la sistemazione idraulica della Valle di Astino/Longuelo, con lo stanziamento della vasca di laminazione V2 per un importo di 7.000.000 euro; a questo si aggiungono le risorse per la realizzazione del nuovo scolmatore del t orrente Tremana, attualmente in fase di progettazione esecutiva, per un investimento di 4.200.000 euro (di cui 2.100.000 euro finanziati dalla Regione Lombardia).

Il torrente Tremana

(Foto di Beppe Bedolis) A questi interventi si aggiungono le opere di sistemazione idraulica del bacino imbrifero della valletta di via Maironi da Ponte (800.000 euro) e la manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore (300.000 euro a cui si sommano 450.000 euro già destinati per la manutenzione ordinaria). Complessivamente, il capitolo di spesa per la sicurezza idrogeologica ammonta a 10.200.000 euro.

Servizio abitativo comunale e riqualificazione degli alloggi

L’Amministrazione prosegue nel suo impegno per il recupero del Servizio Abitativo Comunale - SAP, che conta 986 alloggi, di cui circa 230 da ristrutturare. Nel 2024 sono stati approvati due progetti per la ristrutturazione di 40 alloggi situati nei quartieri di Celadina, Redona, Città Alta, Villaggio degli Sposi, Valtesse, Campagnola e Monterosso; di questi, 20 sono in fase di esecuzione lavori mentre per gli altri 20 inizieranno nei prossimi mesi. Nel Piano 2025 vengono stanziati 700.000 euro per poter intervenire sulla ristrutturazione di altri 35/40 appartamenti.

Qualità urbana e sicurezza stradale

Il Piano 2025 prevede una serie di interventi volti a migliorare la qualità urbana e la sicurezza stradale. Saranno realizzate opere di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e della segnaletica per un importo di 730.000 euro. Si procederà con la progettazione, già in corso, della riqualificazione di via Paglia fino a via Bonomelli (600.000 euro) e verrà inoltre realizzata, previa autorizzazione del Ministero, la corsia reversibile con installazione di pannelli a Pontesecco per un importo di 570.000 euro.

Traffico a Pontesecco

(Foto di Beppe Bedolis)

Sicurezza sui luoghi di lavoro e adeguamento degli edifici pubblici

Un’altra voce del Piano riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro e la messa a norma degli edifici comunali. Tra gli interventi principali si segnalano la sistemazione e l’adeguamento impiantistico di sicurezza di Palazzo Uffici (1.350.000 euro) e le manutenzioni straordinarie per l’adeguamento normativo di altri edifici comunali (250.000 euro).

Valorizzazione del patrimonio storico e culturale

Sul fronte culturale, il 2025 vedrà l’avvio di importanti progetti di recupero e riqualificazione. Tra gli interventi più significativi si segnalano la riqualificazione degli spazi esterni della nuova Gamec in piazzale Goisis (2.000.000 euro), il restauro di Palazzo della Libert à (450.000 euro), la progettazione del primo lotto dell’intervento di adeguamento, restauro e valorizzazione della Biblioteca Angelo Mai e dell’ex chiesa di San Michele all’Arco (450.000 euro). A queste opere si aggiungono interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici istituzionali e culturali (380.000 euro) e la manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali (230.000 euro).

Biblioteca Mai La ex chiesa di San Michele all’Arco

Edifici scolastici e impianti sportivi

L’Istituto comprensivo Santa Lucia

(Foto di Bedolis) L’amministrazione conferma il suo impegno nel settore scolastico e sportivo con un investimento significativo finalizzato alla realizzazione della nuova palestra dell’Istituto comprensivo Santa Lucia in via Grataroli; per la progettazione esecutiva sono stanziati 780.000 euro, cui seguirà nel 2026 uno stanziamento di 5.913.000 euro per la sua realizzazione. Per quanto riguarda gli edifici scolastici, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica (primo lotto da 584.500 euro) e adeguamenti per la prevenzione incendi (210.000 euro).

È in corso un contratto decennale - Energy Performance Contract (EPC) - con A2A per un valore di 36.897.118 euro che prevede tra l’altro, la riqualificazione impiantistica di 27 edifici scolastici (di cui 11 saranno anche interessati da interventi di efficientamento energetico con isolamento pareti e tetti, sostituzione serramenti).

Verde pubblico e tutela ambientale

Anche la tutela del verde urbano è un elemento centrale del Piano 2025. Il Comune investirà 1.380.000 euro per il restauro e la riqualificazione del patrimonio verde degli Orti di San Tomaso, in Borgo Pignolo. A questo si aggiungono interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei giardini pubblici nei quartieri cittadini (420.000 euro) e progetti di tutela e valorizzazione dei parchi e giardini pubblici (350.000 euro), con particolare attenzione al Parco della Trucca.

Orti di San Tomoso

(Foto di FotoBerg)

Opere di urbanizzazione (al di fuori del Piano dei Lavori Pubblici 2025)