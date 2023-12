Dai Pinguini Tattici Nucleari al cardiologo Tespili: ecco le benemerenze del Comune di Bergamo

Il Comune di Bergamo ha deciso di assegnare, per l’anno 2023, cinque medaglie d’oro e dieci civiche benemerenze. I riconoscimenti saranno conferiti solennemente dal sindaco Giorgio Gori e dal presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota venerdì 22 dicembre alle 18, al Teatro Sociale di Città Alta, come gesto di gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale di Bergamo.

Benemerenze civiche

Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari sono una band originaria della provincia di Bergamo fondata nel 2010 da Riccardo Zanotti, Francesco Bernuzzi, Claudio Cuter, Cristiano Marchesi e Lorenzo Pasini. Il nome del gruppo trae ispirazione dalla birra scozzese Tactical Nuclear Penguin, prodotta dal birrificio BrewDog.

Sono la prima band interamente bergamasca a raggiungere un così esteso e trasversale successo. La “bergamaschità” è anzi un tratto esplicito e rivendicato della loro identità artistica. Per queste ragioni li ritengo meritevoli della civica benemerenza.

Ferdinando Bialetti (alla memoria)

Il Dott. Ferdinando Bialetti, storico pilastro delle farmacie bergamasche, è venuto a mancare all’età di 85 anni due anni fa.

Ferdinando BIialetti mpegnato anche nella scuola e nell’insegnamento, nel 1964, quando arriva nel Comune di Serina dove mancavano insegnanti, il Sindaco di allora gli chiede di insegnare matematica e scienze come supplente, incarico che ricopre diventando poi Preside e, successivamente, direttore la scuola di Cisano e anche quella di Celadina. Si è speso per la vita di quella comunità anche in ambito sportivo, come presidente della squadra del paese ASD VALSERINA e partecipando ai lavori della PRO LOCO.

Susanna Pesenti

Per l’impegno civico e civile nella diffusione ed elevazione della cultura sul nostro territorio attraverso opere di riconosciuto valore. Giornalista professionista dal 1979, dopo una laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Pavia, ha frequentato l’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Milano e il Master in Cooperazione internazionale dell’Università degli Studi di Bergamo. Autrice, scout da sempre, è attiva come volontaria per Medici con l’Africa Cuamm, ed è Segretario Generale di BergamoScienza.

Coro gospel S. Antonio David’s Singers

Coro Gospel composto da oltre 70 componenti che da 40 anni partecipa attivamente alla vita sociale del quartiere di Valtesse e a quella dell’intera città. Negli anni ha organizzato per il territorio concerti, ad ingresso gratuito, che hanno ricevuto ottimi consensi sia dalla critica di settore che dal pubblico. Dal 2004 il coro è iscritto all’USCI Bergamo (Unione Società Corali Italiane) con la quale collabora per la programmazione concertistica. Nel 2022 ha partecipato con le proprie proposte a Il Mantello di Arlecchino.

Gian Gabriele Vertova

Ha dedicato la sua vita all’impegno culturale educativo e politico che l’ha visto attivo nell’insegnamento in diverse scuole fino alla pluridecennale docenza al Liceo Sarpi, come amministratore della città in ruoli diversi fino alla carica di vice sindaco nell’amministrazione Vicentini, come membro attivo della comunità ecclesiale, fondatore e tuttora membro della Comunità di San Fermo, come fondatore e ispiratore per oltre 40 anni della Fondazione Serughetti - Centro Studi e Documentazione La Porta.

Susanna Pesenti Gian Gabriele Vertova

Silvia Tropea Montagnosi

È giornalista e studiosa di storia dell’enogastronomia. Autrice di numerosi libri tra cui il dizionario enciclopedico La cucina bergamasca, Il Cocho bergamasco alla casalinga, 333 ricette bergamasche, The Bergamo Cookbook. È la responsabile per la regione Lombardia della Guida Osterie d’Italia di Slow Food Editore e da anni cura per il mensile Orobie la rubrica Sentinelle del gusto. Maestra assaggiatrice di formaggi, fa parte della giuria di Italian Cheese Awards dal 2017. E’ Ambasciatrice del Consorzio Tutela Valcalepio.

Maurizio Tespili

Il dottor Maurizio Tespili, chirurgo di fama internazionale, è Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia Ospedaliera dell’IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio e coordinatore dell’Area Cardiologica degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi.

Massimo esperto nelle tematiche di imaging intracoronarico tra cui l’angioscopia coronarica, gli ultrasuoni intracoronarici e le guide di valutazione di flusso intracoronarico, il dott.Tespili è il primo in Italia a impiantare il nuovo sistema di assistenza ventricolare sinistra nel 2003, a sviluppare un programma sperimentale per il trattamento della patologia valvolare aortica (dal 2010), ad ottenere, nel 2014, l’autorizzazione a impiantare il primo pacemaker totalmente intracavitario in Italia (Nnaostim) e a usare per primo, nel 2015 a livello nazionale, il device di Parellazione Endoventricolare Parachute e il device Redcuer .

Maurizio Tespili Silvia Tropea Montagnosi

S.s. Excelsior sezione Calcio

Nata nel 1923, e dunque prossima a festeggiare i suoi primi cent’anni di vita, l’Excelsior è una delle più longeve società polisportive della provincia. I suoi numerosi rami di attività (calcio, pallavolo, pallacanestro, alpinismo, scacchi, baskin, ma in passato anche ciclismo e ginnastica) vedono impegnate diverse centinaia di persone fra atleti, tecnici, dirigenti, sponsor, tutte protese verso un triplice obiettivo: educare i giovani allo sport, mantenere un florido vivaio e, ultimo ma non ultimo, formare cittadini in grado di inserirsi a testa alta nella collettività.

Sergio Chiesa

A nome di un gruppo di sottoscrittori, propongo il conferimento della benemerenza civica a Sergio Chiesa per le seguenti motivazioni:

Sergio Chiesa

(Foto di Zanchi) - per la ricchezza e continuità della sua lunga carriera scientifica svolta in gran parte presso il CNR;

- per l’impegno didattico e culturale profuso per la promozione e lo sviluppo della Sezione Distaccata di Geologia a Bergamo, piazza Cittadella, punto di riferimento per generazioni di giovani che hanno scelto questo corso di studi e questa professione;

- per aver promosso la continua crescita professionale dei numerosi laureati in Geologia che operano nel territorio bergamasco;

- per aver valorizzato la figura professionale del geologo, svolgendo in tutto il mondo un’attività professionale rigorosa e incisiva rivolta alla tutela del territorio, al suo corretto uso e alla difesa dai rischi geologici e idrogeologici;

- per la sua opera di divulgazione e sensibilizzazione della cittadinanza a tutte le tematiche geologiche riguardanti la salvaguardia e il corretto uso del territorio, svolta in collaborazione con enti e associazioni culturali del territorio bergamasco;

- per essere stato capace di trasmettere questa sua grandissima passione per la conoscenza e tutela del territorio a generazioni di appassionati.

Volontari Associazione Orobicambiente

Per la costante attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio cittadino con particolare cura alla pulizia delle Mura Veneziane patrimonio mondiale dell’Unesco. Grazie all’instancabile impegno dei volontari di OrobicAmbiente, le nostre Mura vengono costantemente manutenute e curate: va considerata anche la dimensione di intervento in quanto le Mura hanno un raggio di sei chilometri costruite con 2,5 milioni di pietre. In alcuni punti hanno un’altezza di 15-20 metri, per una superficie totale di 150 mila metri quadrati – pertanto i volontari oltre ad essere degli appassionati instancabili, devono anche avere delle competenze specifiche, una buona preparazione fisica e un buon autocontrollo. Un altro dato qualificante è che dal 2007 ad oggi, OrobicAmbiente ha svolto ben 90.000 ore di volontariato.

Medaglie d’oro

Comunità don Lorenzo Milani

Quale riconoscimento per l’impegno nell’accoglienza di minori in disagio. Operativa a Sorisole, la Comunità don Lorenzo Milani è stata fondata nel 1978, per iniziativa di un gruppo di giovani volontari. Oggi accoglie e accompagna adolescenti e giovani in situazione di disagio secondo lo stile di don Bepo Vavassori e di don Fausto Resmini. In questi ultimi anni si è particolarmente distinta per la pronta accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati a cui, oltre all’ospitalità, mette a disposizione una scuola interna con percorsi di alfabetizzazione e l’attivazione di laboratori professionalizzanti.

Giacomo Agostini

Giacomo Agostini è un pilota motociclistico italiano, vincitore di 15 campionati mondiali. E’ il pilota più titolato nella storia del motomondiale.

Nel 2006 il Comune di Bergamo ha attribuito la civica benemerenza a Giacomo Agostini. A distanza di quasi vent’anni, nel perdurare dei suoi record tuttora imbattuti, e in coincidenza con il suo ottantesimo compleanno, si propone qui di assegnargli la medaglia d’oro, come massimo riconoscimento ad uno dei più grandi campioni italiani di tutti i tempi, orgoglio della nostra terra.

Giacomo Agostini Maria Cristina Rodeschini

Maria Cristina Rodeschini

M. Cristina Rodeschini, nata a Bergamo, si è laureata in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Milano nel 1980, con il massimo dei voti. I suoi principali campi di ricerca sono: la grafica antica e moderna, la pittura lombarda dal ‘500 al ‘900, la storia del collezionismo, della cultura d’arte moderna e contemporanea italiana. Dal 1990, a seguito di concorso pubblico nazionale, è conservatore dell’Accademia Carrara di Bergamo.

Incaricata nel 2005 dall’amministrazione comunale di Bergamo diviene responsabile dei due musei Accademia Carrara e Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Dal 2017 è direttore della Fondazione Accademia Carrara, incarico che ha ricoperto per tre anni e che le è stato rinnovato sino al 2023.

Paolo Rocca

Si propone la Civica benemerenza a Paolo Rocca per il costante impegno e per il continuativo sostegno alle attività della GAMeC. La programmazione articolata ha permesso alla GAMeC di coinvolgere, negli anni, pubblici diversi attraverso attività variegate. Mostre temporanee personali e collettive di artisti locali, nazionali e internazionali e un ricco calendario di attività collaterali pensate per le diverse tipologie di pubbli-co sono il punto di forza dell’istituzione, che, negli anni, si è affermata come luogo dinamico di confronto, approfondimento e integrazione culturale in continua evoluzione.

Paolo Rocca Daniele Rocchetti di Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo

Molte Fedi Sotto Lo Stesso Cielo

Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo è una rassegna, un ciclo di incontri promosso dalle ACLI, con il patrocinio del Comune di Bergamo, in collaborazione con moltissimi gruppi e associazioni del territorio bergamasco. L’obiettivo del percorso è quello di imparare un alfabeto delle culture e delle religioni che attrezzi a vivere con responsabilità e discernimento la sfida epocale del mondo plurale a cui, inevitabilmente, saremo chiamati in un futuro non troppo lontano.