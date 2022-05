Dal Pnrr 5,7 milioni all’ambito di Bergamo per progetti sociali di fragilità

Sono in arrivo a Bergamo altri 5.726.500,00 euro dal Pnrr: l’annuncio è di poche ore fa, quando il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato la lista dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del bando sui progetti sociali. Tra questi ultimi spiccano, infatti, quelli presentati dal Comune di Bergamo, capofila dell’Ambito Bergamo (comprendente Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone e Gorle ), soggetto beneficiario di questa nuova parte di fondi previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

« L a nostra città – spiega il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori – s ta cercando in ogni modo di sfruttare l’occasione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: a pochi giorni dalla notizia del finanziamento di oltre 6,5 milioni per le #scuolenuove (denaro con il quale potremo progettare e realizzare la demolizione e ricostruzione della scuola Scuri del quartiere di San Paolo), è di grande significato l’annuncio del finanziamento destinato alle nostre Politiche Sociali . Si tratta, infatti, di fondi che vanno a irrobustire e migliorare i servizi che il Comune di Bergamo e i Comuni dell’Ambito di Bergamo destinano alle persone più fragili – anziani, disabili, care-giver, famiglie e persone in condizione di marginalità -, contribuendo alla costruzione di un sistema di welfare ancora più capillare ed efficace. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato, all’interno degli uffici del Comune di Bergamo, al conseguimento di questo finanziamento.»