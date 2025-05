Delitto di Bergamo, l’abbraccio della sindaca con la mamma di Riccardo

«I coltelli hanno le lame lunghe, le bugie hanno le gambe corte. Adesso sta uscendo la verità su come sono andate le cose, quello che ha dichiarato il ragazzo non è ritenuto attendibile neanche dal giudice». Luca Salvioni è avvocato ma parla da zio di Riccardo Claris. È alla camera ardente del nipote di 26 anni, allestita nella Casa del commiato di via Suardi, dove per tutta la giornata sono arrivati familiari, parenti, colleghi di lavoro della mamma e tantissimi amici oltre che residenti della zona.