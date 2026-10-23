Disordini alle manifestazioni, perquisizioni anche a Bergamo. Sabato nuovo presidio studentesco

Perquisizioni delle Digos in 18 città italiane a seguito delle manifestazioni del 17 e del 18 ottobre. Su delega dell’autorità giudiziaria e di iniziativa, la Polizia ha eseguito una serie di perquisizioni domiciliari e personali a carico di circa 100 persone, di cui 51 minorenni, identificati nei gravi disordini. Le perquisizioni sono state eseguite dagli agenti delle Digos anche a Bergamo oltre che ad Arezzo, Bari, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese, Verona.

Sabato un nuovo presidio studentesco

Intanto, sempre in città, sono ore concitate tra le forze dell’ordine in vista dell’annunciato presidio previsto per le 15 di sabato 24 ottobre in piazza Libertà e organizzato dall’Unione degli studenti di Bergamo: il timore è che la situazione possa degenerare com’era accaduto lo scorso sabato in città e sull’onda di quanto avvenuto, sempre sabato scorso, a Milano. Il livello di allerta è già massimo fin d’ora, con la polizia che sta svolgendo ininterrottamente accertamenti da sabato scorso: due giovani erano stati arrestati subito dopo i tafferugli, mentre altri dieci minorenni erano stati denunciati a piede libero, cinque subito e cinque nelle ore successive.

Sotto analisi anche le chat dei ragazzi

Sotto analisi ci sono in particolare le chat frequentate dai ragazzi: proprio tramite gli smartphone e il passaparola i ragazzi si sono organizzati per scendere in piazza sabato scorso (e poi in numero più ridotto anche lunedì pomeriggio) e lo stesso stanno facendo per sabato. L’obiettivo di queste ore è intercettare a priori l’eventuale presenza di giovani non studenti delle scuole e che possano inserirsi nel presidio e fomentare la violenza, coinvolgendo poi anche gli stessi studenti.

«La mobilitazione – spiegano gli organizzatori del presidio – arriva dopo lo sciopero del 17 ottobre e punta a mantenere alta l’attenzione sulle criticità del sistema scolastico. Nel mirino le scelte politiche in materia di istruzione, i tagli alla spesa pubblica».

I motivi della protesta pacifica