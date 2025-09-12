Domenica 14 settembre c’è la StraBergamo: le modifiche alla viabilità

Domenica 14 settembre è il giorno della StraBergamo, da ormai 47 anni appuntamento fisso di fine estate per migliaia di cittadini e non solo. Diverse modifiche alla viabilità annunciate dal Comune per permettere lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, alcune già in vigore per via dei tanti eventi collaterali scattati venerdì 12 settembre.

Le modifiche alla viabilità

Dalle 7 di venerdì 12 alle 15 di domenica 14 settembre, divieto di transito in piazza Matteotti e sul Sentierone nel tratto compreso tra viale Roma e largo Belotti. Con deroga al divieto di sosta per i mezzi al servizio della manifestazione.

Dalle 6 alle 14 di domenica 14 settembre, divieto di sosta con rimozione forzata per nove posti auto in largo Colle Aperto lato belvedere e in via San Sebastiano all’incrocio con via Marieni.

Dalle 7 alle 10 di domenica 14 settembre divieto di transito in viale Roma nel tratto compreso tra via Tasca e Porta Nuova.