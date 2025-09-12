Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 12 Settembre 2025

Domenica 14 settembre c’è la StraBergamo: le modifiche alla viabilità

TRAFFICO. Sarà in vigore il divieto di transito temporaneo, durante il passaggio dei partecipanti, lungo tutto il percorso.

Redazione Web
Redazione Web
L’ultima edizione della StraBergamo
L’ultima edizione della StraBergamo

Bergamo

Domenica 14 settembre è il giorno della StraBergamo, da ormai 47 anni appuntamento fisso di fine estate per migliaia di cittadini e non solo. Diverse modifiche alla viabilità annunciate dal Comune per permettere lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, alcune già in vigore per via dei tanti eventi collaterali scattati venerdì 12 settembre.

Le modifiche alla viabilità

Dalle 7 di venerdì 12 alle 15 di domenica 14 settembre, divieto di transito in piazza Matteotti e sul Sentierone nel tratto compreso tra viale Roma e largo Belotti. Con deroga al divieto di sosta per i mezzi al servizio della manifestazione.
Dalle 6 alle 14 di domenica 14 settembre, divieto di sosta con rimozione forzata per nove posti auto in largo Colle Aperto lato belvedere e in via San Sebastiano all’incrocio con via Marieni.
Dalle 7 alle 10 di domenica 14 settembre divieto di transito in viale Roma nel tratto compreso tra via Tasca e Porta Nuova.

Lungo il percorso

Divieto di transito temporaneo, durante il passaggio dei partecipanti alla manifestazione, lungo tutto il percorso:

6 km - Sentierone, Viale Roma, Viale V. Emanuele, Porta S. Agostino, Viale della Fara, Porta S. Lorenzo, Via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, Via Baioni, Via Sauro, Piazzale Oberdan, Via Battisti, Parco Suardi, Via San Giovanni, Via Pignolo, Piazzetta S. Spirito, Via Tasso, Sentierone.

10 km - Sentierone, Viale Roma, Viale V. Emanuele, Porta S. Agostino, Viale delle Mura, Largo Colle Aperto, Via Beltrami, Via Castagneta, Via Valverde, Ciclopedonale del Morla, Via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, Via Baioni, Via Sauro, Piazzale Oberdan, Via Battisti, Parco Suardi, Via San Giovanni, Via Pignolo, Piazzetta S. Spirito, Via Tasso, Sentierone.

15 km - Sentierone, Via XX Settembre, Largo Rezzara, Largo 5 Vie, Via San Lazzaro, Vicolo San Rocco, Via Manzù, Via Coghetti, Via Padre M. Kolbe, Passaggio del Filatoio, Viale Curie, Parco Beata Cittadini, Via Broseta, Parco Leidi, Via del Celtro, Via Ripa Pasqualina, Via Astino, Via Sudorno, Largo Porta Sant’Alessandro, Colle Aperto, Via Beltrami, Via Castagneta, Via Valverde, Ciclopedonale del Morla, Via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, Via Baioni, Via Sauro, Piazzale Oberdan, Via Battisti, Parco Suardi, Via San Giovanni, Via Pignolo, Piazzetta S. Spirito, Via Tasso, Sentierone.

19 km - Sentierone, Via XX Settembre, Largo Rezzara, Largo 5 Vie, Via San Lazzaro, Vicolo San Rocco, Via Manzù, Via Coghetti, Via Padre M. Kolbe, Passaggio del Filatoio, Viale Curie, Parco Beata Cittadini, Via Broseta, Parco Leidi, Via del Celtro, Via Ripa Pasqualina, Via Astino, Via Sudorno, Via Torni, Via Gen. Marieni, Via S. Sebastiano, Via Colle dei Roccoli, Via Orsarola, Via Scalvini, Via Ramera, Ciclopedonale Parco dei Colli, Via Castagneta, Greenway, Via Valverde, Ciclopedonale del Morla, Via Maironi da Ponte, Ciclopedonale del Morla, Via Baioni, Via Sauro, Piazzale Oberdan, Via Battisti, Parco Suardi, Via San Giovanni, Via Pignolo, Piazzetta S. Spirito, Via Tasso, Sentierone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
politica
politica interna
Aree Urbane
Economia, affari e finanza
Trasporti
Trasporti stradali
Tempo libero
Spostamenti, Trasporti quotidiani
traffico