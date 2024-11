Domenica la festa della Finanza: chiusure e divieti in città Alta e bassa

Domenica 1 dicembre, per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni per il 40° anniversario dell’insediamento dell’Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo, sono stati istituiti alcuni provvedimenti viabilistici che interesseranno alcune vie e piazze di città alta e città bassa.

I provvedimenti in Città Alta

- in piazza Reginaldo Giuliani nel tratto compreso tra via Donizetti e via Arena, in via Mario Lupo e in piazza Duomo, dalle 6 alle 11.30 e comunque fino a fine manifestazione, divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei mezzi autorizzati

- in via Fara, nel tratto compreso tra Porta Sant’Agostino e piazzale Sant’Agostino 8 (Università), dalle 6 alle 11 e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, per il tempo necessario al transito dei reparti della Gdf

- in viale Roma, nel tratto compreso tra Porta Nuova e via Tasca, dalle 10.45 alle ore 11.30 e comunque fino a fine manifestazione, divieto di transito in entrambi i sensi di marcia, per il tempo necessario al transito dei reparti della Guardia di Finanza

I provvedimenti in Città Bassa

- in via Crispi, lato destro in direzione di piazza Matteotti, e alla Rotonda dei Mille, dalle 9.00 alle 12.30 e comunque fino a fine manifestazione, divieto di sosta con rimozione forzata ad esclusione degli stalli riservati agli invalidi e i mezzi al servizio dell’evento.