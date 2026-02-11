Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026
Donna investita in via Broseta a Bergamo: trasportata in ospedale -Foto
L’INCIDENTE. Una 43enne è stata investita sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio.
Bergamo
È cosciente e non grave, la donna di 43 anni investita da una Fiat Panda in via Broseta a Bergamo intorno alle 16 di mercoledì 11 febbraio, ma comunque è stata trasportata in ospedale in codice verde con un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo.
La donna stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Legionari di Polonia, sembrerebbe sulle strisce pedonali, quando è stata investita da una Fiat Panda che procedeva in direzione Loreto.
Sul posto un’auto medica e un’ambulanza e gli agenti di una pattuglia della polizia locale di Bergamo che hanno regolato il traffico e proceduto ai rilievi del caso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA