Donna investita in via Broseta a Bergamo: trasportata in ospedale -Foto

È cosciente e non grave, la donna di 43 anni investita da una Fiat Panda in via Broseta a Bergamo intorno alle 16 di mercoledì 11 febbraio, ma comunque è stata trasportata in ospedale in codice verde con un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo .

La donna stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Legionari di Polonia , sembrerebbe sulle strisce pedonali, quando è stata investita da una Fiat Panda che procedeva in direzione Loreto .

Sul posto un’auto medica e un’ambulanza e gli agenti di una pattuglia della polizia locale di Bergamo che hanno regolato il traffico e proceduto ai rilievi del caso.