Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Donna investita in via Broseta a Bergamo: trasportata in ospedale -Foto

L’INCIDENTE. Una 43enne è stata investita sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I soccorsi in campo in via Broseta a Bergamo per soccorrere una donna di 43 anni investita mentre attraversava la strada mercoledì 11 febbraio verso le 16
I soccorsi in campo in via Broseta a Bergamo per soccorrere una donna di 43 anni investita mentre attraversava la strada mercoledì 11 febbraio verso le 16
(Foto di Bedolis)

Bergamo

È cosciente e non grave, la donna di 43 anni investita da una Fiat Panda in via Broseta a Bergamo intorno alle 16 di mercoledì 11 febbraio, ma comunque è stata trasportata in ospedale in codice verde con un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo.

La donna stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Legionari di Polonia, sembrerebbe sulle strisce pedonali, quando è stata investita da una Fiat Panda che procedeva in direzione Loreto.

Sul posto un’auto medica e un’ambulanza e gli agenti di una pattuglia della polizia locale di Bergamo che hanno regolato il traffico e proceduto ai rilievi del caso.

I soccorsi in campo in via Broseta a Bergamo per soccorrere una donna di 43 anni investita mentre attraversava la strada mercoledì 11 febbraio verso le 16
I soccorsi in campo in via Broseta a Bergamo per soccorrere una donna di 43 anni investita mentre attraversava la strada mercoledì 11 febbraio verso le 16
(Foto di Bedolis)
I soccorsi in campo in via Broseta a Bergamo per soccorrere una donna di 43 anni investita mentre attraversava la strada mercoledì 11 febbraio verso le 16
I soccorsi in campo in via Broseta a Bergamo per soccorrere una donna di 43 anni investita mentre attraversava la strada mercoledì 11 febbraio verso le 16
(Foto di Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Loreto
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Salute
Ospedali, Cliniche
Sociale
Morte
Croce Rossa di Bergamo
Polizia locale di Bergamo