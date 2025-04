Droga, consumatori in crescita del 20%. «L’hashish fin dai 13 anni, è allarmante»

In media di 3,5 segnalazioni al giorno

Non si tratta di denunciati o arrestati per spaccio, nei confronti dei quali scattano provvedimenti di natura penale, bensì di una violazione di tipo amministrativo che comporta una sanzione come, per esempio, la sospensione della patente di guida per un mese, perché il cittadino viene trovato in possesso di quantitativi di droga limitati in quello che viene considerato l’uso personale. E i dati di questi assuntori di droga raccolti dalla Prefettura – dove opera uno specifico «Nucleo operativo per la tossicodipendenza» – mostrano uno spaccato sul fenomeno del consumo di droga nella Bergamasca che lo stesso prefetto Luca Rotondi definisce «preoccupante».