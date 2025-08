Droga e un micro cellulare nascosto in un panino: sequestri nel carcere di Bergamo

Droga occultata in modi ingegnosi e un micro cellulare nascosto in un panino . Sono solo alcuni dei casi scoperti dalla polizia penitenziaria durante i controlli durante i colloqui con i famigliari all’interno del carcere di Bergamo . Presumibilmente erano destinati al consumo o lo spaccio all’interno dell’istituto.

Cellulare in un panino

Il cellulare , in particolare, è stato scoperto all’interno di un panino destinato a un detenuto in procinto di essere trasferito. L’intervento è avvenuto grazie all’attenzione e alla prontezza degli agenti del reparto, guidati dal dirigente Nicola Grieco e dal commissario Vincenzo Occhipinti.

Il sindacato Sinappe ha espresso apprezzamento per l’operazione, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dagli agenti in un momento in cui le carceri italiane sono sempre più esposte a rischi legati alla sicurezza e all’introduzione illecita di oggetti e sostanze.