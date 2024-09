Due frane, alberi caduti e cavi tranciati: 32 interventi dei Vigili del fuoco. Che cosa ci aspetta nelle prossime ore

Due le frane che hanno interessato la via per Chignolo a Gorno (con la frazione isolata) e Azzone (via Santa Maria Maddalena), diversi gli alberi caduti in strada, a Sovere in via Baroni, lungo la ss469 a Castro e ad Albino in via Endine. A Casnigo i rami sono caduti sui cavi elettrici in via Serio. Alberi in strada anche ad Algua e a Cerete in via Marconi. Meno colpita la città: si registra un cedimento della sede stradale in piazzale Oberdan intorno alle 23 di giovedì sera ma senza ripercussioni sulla viabilità mattutina.