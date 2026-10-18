E-Brt, corsie per tutti i bus da largo Tironi alla stazione di Bergamo

Corsie non più esclusive, preferenziamento dei semafori a rischio e viabilità che prova - di nuovo - a ricalibrarsi dopo i tanti disagi che nelle ultime settimane hanno mandato in tilt il centro cittadino.

A nemmeno tre mesi dal debutto dell’e-Brt, arriva un altro ritocco che accompagna la linea di autobus elettrici verso un progressivo depotenziamento, avvicinandola, almeno dentro i confini del capoluogo, a una linea di autobus «normali». Troppo caos, in attesa di capire se la riapertura del ponte di San Bernardino (promessa dall’azienda costruttrice nel mese di novembre) cambierà davvero qualcosa per il traffico.

Corsie per tutti i bus

E così il Comune estende a tutti gli autobus del trasporto pubblico l’utilizzo delle corsie riservate all’e-Brt anche in via San Giorgio e in via Simoncini, da largo Tironi verso la stazione. Nel frattempo, vieterà la svolta a destra in via San Giovanni Bosco per chi arriva da via Simoncini: una misura per ridurre i rischi all’incrocio e provare ad alleggerire la rotonda della Malpensata, diventata particolarmente critica, soprattutto nelle ore di punta, proprio dall’avvio del servizio.

I semafori «intelligenti»

Resta però un’incognita che rischia di pesare sul funzionamento stesso della linea: cosa succederà al preferenziamento semaforico all’incrocio di via Autostrada? L’infrastruttura è stata progettata perché i semafori scattino al verde al passaggio degli autobus dedicati. Con l’estensione a tutti i mezzi pubblici, il rischio è di rallentare ulteriormente le corse dell’e-Brt mentre le auto, a differenza dell’incrocio successivo, continueranno a svoltare a destra in via Autostrada, attraversando la corsia degli autobus.

Le altre deroghe

Nei mesi scorsi erano già state introdotte alcune deroghe, consentendo il passaggio di tutti i mezzi del trasporto pubblico, compresi i bus sostitutivi della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro, in via Paleocapa tra via Paglia e via Quarenghi, in via San Giorgio fino all’incrocio con via Autostrada e in via Bonomelli. Ora l’apertura viene estesa ad altri tratti per limitare le code che coinvolgono anche gli autobus extraurbani, provando così ad alleggerire un po’ il traffico.