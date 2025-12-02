E-Brt, si restringe via Bonomelli a Bergamo. Via gli stalli per una nuova corsia

Dal 3 dicembre in via Bonomelli a Bergamo restringimento della carreggiata, divieto di sosta, indirizzamento dei pedoni sul lato destro della strada (verso la stazione) e velocità massima di 30 km/h. Una condizione, questa, che potrebbe essere del tutto naturale, visto il periodo (con il centro congestionato per le iniziative di Natale) e la via interessata dall’ordinanza della Polizia locale per consentire i lavori per la e-Brt, il sistema di trasporto rapido con autobus elettrici che da luglio 2026 collegherà Bergamo e Verdellino attraverso corsie dedicate. Una di queste sarà ricavata proprio in via Bonomelli, dove saranno tolti i posti blu e «limati» i marciapiedi, per fare spazio alla carreggiata riservata ai mezzi pubblici.

Dal 3 al 20 dicembre

La prima fase prende il via il 3 dicembre (l’ordinanza prevede modifiche alla viabilità dalle ore 18) e fino al 20 dicembre, nel tratto compreso tra via Quarenghi e via Paglia. A portare avanti l’opera, per il Comune di Bergamo, è Atb, in qualità di stazione appaltante. In campo la «Vitali spa», in un cantiere che è stato suddiviso in due parti e che interesserà tutta la via che, da metà 2026, sarà percorsa dai nuovi bus elettrici verso la stazione.

Via i parcheggi

In una seconda fase i lavori si sposteranno tra l’incrocio con via Paglia verso la stazione: «Gli interventi prevedono la parziale demolizione dei marciapiedi e la posa dei nuovi cordoli, operazioni che verranno ripetute in modo identico in entrambe le fasi di cantierizzazione - illustrano da Atb -. Al termine dei lavori, i parcheggi esistenti saranno eliminati, poiché quel tratto stradale sarà destinato alla corsia preferenziale dell’e-Brt, in conformità al progetto esecutivo».

I tanti interventi

Con l’arrivo della nuova infrastruttura composta da bus elettrici che viaggiano su corsia preferenziale, anche l’assetto di alcune vie centrali di Bergamo cambieranno. Sul lato sinistro di via Bonomelli, spariranno gli stalli per la sosta, un intervento dettato dalla necessità di creare spazio riservato ai bus, ma anche un’occasione per mettere in sicurezza la via, spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo Marco Berlanda: «Il cantiere procede e si attuano gli interventi previsti con la corsia preferenziale, uno di questi è l’eliminazione di circa tre posti per la sosta a pagamento lungo via Bonomelli e circa 5-6 stalli riservati alle forze dell’ordine, non cambia nulla quindi per gli stalli dei residenti. È necessario intervenire sul marciapiede che, tecnicamente, risulta «sporgente», sarà quindi «rettificato», per poter realizzare la nuova corsia preferenziale. Ci sono ancora diversi lavori da fare, dalle telecamere agli apparati tecnici, le opere civili sono le prime. I bus dell’e-Brt passeranno da largo Tironi, via San Giorgio e anche in via Bonomelli che sarà messa in sicurezza, ad oggi gli stalli per la sosta posti a sinistra creano qualche problema da questo punto di vista. Quella su via Bonomelli sarà solo una delle corsie preferenziali che saranno realizzate in città per la e-Brt».

«Lavorazioni poco invasive»