Espulsi due cileni: erano stati arrestati dopo un tentativo di furto in villa

Espulsioni e rimpatri: nel mese di gennaio la Questura di Bergamo ha intensificato l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare, con sei cittadini stranieri rimpatriati complessivamente. Al centro degli interventi la vicenda di due cittadini cileni, espulsi tra il 28 e il 29 gennaio con accompagnamento alla frontiera.

Il tentativo di introdursi in una villetta

I due, irregolari sul territorio nazionale, stavano scontando una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per rapina impropria, quando l’Ufficio di Sorveglianza di Brescia ha disposto l’espulsione in alternativa alla detenzione. Erano responsabili di numerosi furti nei negozi dei centri commerciali, episodi per i quali risultavano segnalazioni anche da parte delle forze di Polizia spagnole e francesi.

La condanna era maturata a seguito di un intervento della S quadra Mobile a Brignano Gera d’Adda, dove i due erano stati arrestati mentre tentavano di introdursi in una villetta. Nel corso dell’operazione avevano cercato la fuga, prima in auto e poi a piedi, opponendo resistenza agli agenti, rimasti lievemente feriti. La refurtiva e gli strumenti da scasso erano stati recuperati e restituiti ai proprietari.

Le altre espulsioni e i rimpatri