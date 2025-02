Ex miniera trasformata in una maxi discarica abusiva in Alta Val Seriana

Un’area di oltre 10.000 metri quadrati usata come deposito illegale

L’area, di proprietà dello Stato e confinante con il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, sarebbe stata occupata da anni, ma senza titolo, da due imprese di costruzioni, che l’avrebbero trasformata in una discarica abusiva. Sul posto sono stati rinvenuti macchinari in disuso, attrezzature abbandonate, veicoli dismessi e parti di automezzi, oltre a un locale adibito illecitamente ad officina. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato l’accumulo nel tempo di oltre 2.200 metri cubi di rifiuti, sia pericolosi che non, creando una vera e propria stratigrafia di materiali abbandonati.