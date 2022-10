Ex Montelungo, approvato l’accordo integrativo: «Per gli studenti 800 posti letto in 4 anni»

Il Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Bergamo, nella seduta di mercoledì 5 ottobre, ha approvato il secondo atto integrativo dell’accordo di Programma sottoscritto in data 29 luglio 2016 tra l’Università degli studi di Bergamo, il Comune di Bergamo e CDP Investimenti SGR s.p.a. per la riqualificazione e riconversione funzionale delle ex caserme Montelungo-Colleoni. Un atto che arriva in seguito al parere del Collegio di Vigilanza che ha approvato l’accordo di programma siglato da Università degli studi di Bergamo, Comune di Bergamo e Cassa Depositi e Prestiti, condiviso con Regione Lombardia per dare nuova vita all’ex caserma Montelungo (e all’attigua Colleoni).