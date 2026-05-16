Auto sulla folla a Modena, 8 feriti: fermato un 30enne nato a Seriate
LA TRAGEDIA. Otto feriti, una donna di 55 anni gravissima: alcuni cittadini hanno inseguito e bloccato l’automobilista armato di un coltello, poi consegnato alla polizia. Fermato un 30enne nato in provincia di Bergamo e residente a Modena. I testimoni: «Andava a 100 all’ora».Lettura 1 min.
È nato a Seriate l’uomo fermato dopo il drammatico investimento avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 maggio in pieno centro a Modena, lungo via Emilia Centro. Al volante di una Citroën C3 avrebbe travolto diversi pedoni, puntando il marciapiede a forte velocità. Il bilancio, secondo quanto riferito dal sindaco Massimo Mezzetti, è di una decina di feriti, quattro dei quali in gravi condizioni e trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna.
Tra loro c’è una donna colpita in pieno dall’auto. Nell’impatto ha perso entrambe le gambe. Il particolare emerge dal racconto di Luca Signorelli, uno dei cittadini che hanno inseguito l’automobilista dopo lo schianto, secondo quanto riportato dall’Ansa. «Mentre tento di soccorrere la signora - ha riferito ai cronisti - lui scappa. L’ho inseguito, e altre quattro o cinque persone mi sono venute dietro. Poi è rispuntato con un coltello in mano».
L’uomo, un 30enne, è stato bloccato e consegnato alle forze dell’ordine. «Voglio ringraziare questi cittadini - ha detto il sindaco Mezzetti -. Hanno avuto coraggio e grande senso civico, in un momento drammatico». Secondo le prime informazioni, il fermato sarebbe un cittadino italiano di origine marocchina, circa trent’anni, nato a Seriate ma cresciuto nel Modenese, incensurato. È stato portato in Questura per essere interrogato. Sarebbe laureato in Economia e non sotto effetto di stupefacenti.
La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Testimoni hanno raccontato di un’auto arrivata ad altissima velocità e di persone sbalzate a terra. Dopo l’investimento, il conducente sarebbe sceso dalla vettura armato di coltello. Restano da chiarire le ragioni del gesto e l’eventuale intenzionalità. La zona è stata transennata, mentre soccorritori e forze dell’ordine hanno lavorato a lungo sul posto.
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