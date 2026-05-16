Auto sulla folla a Modena, 8 feriti: fermato un 30enne nato a Seriate

È nato a Seriate l’uomo fermato dopo il drammatico investimento avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 maggio in pieno centro a Modena, lungo via Emilia Centro. Al volante di una Citroën C3 avrebbe travolto diversi pedoni, puntando il marciapiede a forte velocità. Il bilancio, secondo quanto riferito dal sindaco Massimo Mezzetti, è di una decina di feriti, quattro dei quali in gravi condizioni e trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna.

Tra loro c’è una donna colpita in pieno dall’auto. Nell’impatto ha perso entrambe le gambe. Il particolare emerge dal racconto di Luca Signorelli, uno dei cittadini che hanno inseguito l’automobilista dopo lo schianto, secondo quanto riportato dall’Ansa. «Mentre tento di soccorrere la signora - ha riferito ai cronisti - lui scappa. L’ho inseguito, e altre quattro o cinque persone mi sono venute dietro. Poi è rispuntato con un coltello in mano».

Alcune immagini a Modena sul luogo della strage

(Foto di Ansa)

L’uomo, un 30enne, è stato bloccato e consegnato alle forze dell’ordine. «Voglio ringraziare questi cittadini - ha detto il sindaco Mezzetti -. Hanno avuto coraggio e grande senso civico, in un momento drammatico». Secondo le prime informazioni, il fermato sarebbe un cittadino italiano di origine marocchina, circa trent’anni, nato a Seriate ma cresciuto nel Modenese, incensurato. È stato portato in Questura per essere interrogato. Sarebbe laureato in Economia e non sotto effetto di stupefacenti.