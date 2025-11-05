Falsi sms sanitari: Regione Lombardia mette in guardia dai tentativi di truffa

Cosa fare e cosa evitare

Le autorità raccomandano di non rispondere agli sms, non richiamare numerazioni sospette, non cliccare su link presenti nei messaggi e non fornire dati personali o sanitari. In caso di ricezione, è consigliato segnalare l’accaduto alla Polizia Postale.

I canali ufficiali

«Regione Lombardia e le strutture sanitarie pubbliche (Asst, Ats, Irccs) non utilizzano numeri a pagamento e non richiedono dati personali via sms» è l’indicazione dal Pirellone. «Per informazioni o prenotazioni sanitarie, i cittadini devono rivolgersi solo ai canali ufficiali, come il portale Prenotasalute, i numeri regionali ufficiali e i Cup; i siti istituzionali delle Ats, Asst e Irccs». Un richiamo alla prudenza, quindi, per evitare di cadere nelle trappole del phishing e proteggere i propri dati sensibili.