Ferito un giovane alle autolinee con un taglierino: preso l’aggressore a Spinone

C’è un fermo per la violenta lite avvenuta il 13 novembre nella zona della stazione ferroviaria di Bergamo: un ragazzo di 26 anni, nordafricano, era stato ferito con un taglierino cutter e soccorso dal personale del 118. L’aggressione è avvenuta appunto durante una violenta lite che ha visto coinvolti, oltre al ferito, due giovani nordafricani: uno di questi, che aveva le stampelle, è stato fermato e portato in questura per accertamenti.

Il materiale sequestrato a Spinone: il cutter e la felpa insaguinata del 21 enne Il complice, che sarebbe l’autore materiale dell’aggressione con il cutter, si era dileguato: grazie alle indagini della Polizia di Stato il ragazzo, 21 enne di origine egiziana, è stato ritrovato in una cantina abbandonata a Spinone al Lago. La Squadra Mobile ha trovato anche la felpa sporca di sangue e il taglierino usato per compiere il delitto. Il 21enne è stato posto in stato di fermo per i delitti di furto con strappo e di lesioni aggravate dall’uso di un’arma e a seguito degli atti di rito condotto presso la locale casa circondariale in attesa di giudizio di convalida.

Tutto è iniziato la mattina del 13 novembre, quando i due uomini, imbattutisi nella prima vittima, un uomo dello Sri Lanka, all’uscita del dormitorio di Via del Galgario, g li sfilano il portafogli e gli strappano il cellulare. Immediatamente avvisata la sala operativa della Questura, sul posto giunge personale della Squadra Mobile e delle volanti che iniziano a pattugliare la zona. Poche ore dopo, nei pressi della stazione autolinee, gli stessi soggetti, a seguito di una discussione per futili motivi partita dalla richiesta negata di una sigaretta, hanno ferito sul collo con un taglierino un cittadino del Mali, appena arrivato a Bergamo con un bus da Roma.