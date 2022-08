Ferragosto sold out. Boom di stranieri in hotel e ristoranti

Sarà un Ferragosto internazionale in città. Il vero ritorno alla normalità, dopo due anni difficili a causa della pandemia, ha portato migliaia di turisti nel capoluogo. Storicamente Bergamo non è mai stata una meta particolarmente richiesta nei mesi più caldi, un fenomeno che accomuna tante città d’arte, tenuto conto che i viaggiatori preferiscono recarsi in luoghi di villeggiatura, con mare, montagna e laghi in cima alla lista delle preferenze. Grazie alla ripresa dei voli dall’aeroporto Il Caravaggio e al lavoro di promozione portato avanti da Visit Bergamo, però, la tendenza in questa estate si è decisamente invertita. Basta passeggiare in città per notare quanti turisti stranieri siano arrivati anche per questo ponte di metà agosto.