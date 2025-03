Festa della donna a Bergamo, il presidio e il corteo. Abbraccio tra la sindaca e Daniela, accoltellata dal marito

Mobilitazione doppia, a Bergamo, per la Festa della donna. In 500 hanno partecipato al corteo organizzato da «Non una di meno» e partito alle 17 dalla stazione, uno «sciopero transfemminista contro la violenza patriarcale, guerre e povertà». Non solo femminismo, quindi, ma anche sostegno alla Palestina e protesta contro il Governo: alcuni manifestanti hanno dato fuoco a delle fotografie della premier Meloni.