Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 29 Gennaio 2026

Fiamma Olimpica, l’abbraccio dei comuni con i ragazzi delle scuole dell’hinterland

LE TAPPE BERGAMASCHE. Il percorso toccherà Villa d’Almè, Almè, Sorisole, Ponteranica e Seriate. In centinaia sulle strade.

Prima di entrare in città, l unedì 2 febbraio, la fiamma olimpica attraverserà parte della Bergamasca in arrivo dalla provincia di Lecco con tappe in alcuni comuni dell’hinterland, a Villa d’Almè, Almè, Sorisole, Ponteranica e Seriate.

Villa d’Almè, Almè e Sorisole

Saranno centinaia i ragazzi delle scuole di Villa d’Almè, Almè e Sorisole che saluteranno il passaggio della fiaccola. Appuntamento alle 11,56 a Villa d’Almè dove ad applaudire ci saranno 700 ragazzi delle scuole primaria e secondaria dell’istituto comprensivo, oltre alla sindaca Valentina Ceruti, che sottolinea come «la comunità è lieta di poter ospitare la partenza di un evento così importante». Pochi minuti dopo la fiaccola attraverserà anche il comune di Almè passando in via Italia, in via Campofiori alta e via Brughiera. Spiega il sindaco Massimo Bandera: «Saranno coinvolti i ragazzi delle scuole: per noi è motivo di orgoglio, un’occasione storica per questo abbiamo invitato i cittadini a essere presenti sul tragitto». Dalla Brughiera il percorso della fiaccola continuerà intorno alle 13 verso Petosino, dove attraverserà via Marconi. «Un onore per il nostro Comune ospitare il transito della fiamma olimpica, simbolo di pace e amicizia.», dice il sindaco di Sorisole Stefano Vivi.

Ponteranica

A Ponteranica i tedofori arriveranno tra le 12,15 e le 12,45. «Sarà un momento speciale – sottolinea la sindaca Susanna Pini –. Un’occasione per sentirci parte di un grande evento internazionale e per celebrare i valori che lo sport rappresenta: impegno, rispetto, amicizia, passione e senso di appartenenza. Abbiamo invitato la cittadinanza a essere presente lungo la strada provinciale per applaudire i tedofori e far sentire il calore e la partecipazione di Ponteranica. Un gesto semplice ma significativo, che racconta una comunità viva, accogliente e capace di condividere momenti importanti. Sono convinta che la gente non mancherà di essere presente, insieme ai ragazzi delle scuole. Li ho invitati a vestire di bianco e arancione, i colori delle Olimpiadi Invernali 2026. Le associazioni di volontariato e i gruppi sportivi, invece, saranno presenti in divisa, con i loro vessilli e labari».

Seriate

«Il passaggio della fiaccola olimpica per le strade di Seriate sarà un momento speciale, da vivere insieme lungo il percorso tra famiglie, ragazzi, associazioni e sportivi. Un’occasione per sentirci parte di un grande evento internazionale, e per celebrare i valori che lo sport rappresenta». Così il sindaco Gabriele Cortesi annuncia il passaggio della fiaccola olimpica a Seriate lunedì dalle 16,18 alle 16,51, un tragitto di circa due chilometri nel cuore della città. Inizio del percorso in via Dante, poi passaggio accanto alla chiesa parrocchiale, quindi in piazza Giovanni XXIII, sul ponte del fiume Serio, in via Italia fino all’ingresso nel comune di Bergamo. L’amministrazione comunale ha previsto un momento di accoglienza istituzionale della fiaccola olimpica con raduno a partire dalle 16 al punto di partenza della fiaccola, in via Dante all’altezza del parco pubblico, dove Cortesi ha invitato i sindaci dei comuni limitrofi. Sempre alle 16 raduno in piazza Alebardi delle delegazioni delle società sportive seriatesi che il sindaco e l’assessore allo sport Ester Pedrini hanno invitato a presenziare. Significativa la presenza dei ragazzi dello Sfa (Servizio formazione all’autonomia) con la loro squadra di calcio Aurora Special. Oltre ai bambini e ai ragazzi dello sport, a dare un tocco di solennità all’evento saranno le note di alcuni componenti della banda musicale Città di Seriate. Il passaggio davanti al sindaco, alle autorità cittadine, agli sportivi e alle associazioni sarà intorno alle 16,30.

Il comune di Grassobbio, in particolare la sezione Aido e le associazioni sportive locali, non hanno voluto trascurare questa opportunità a favore dei propri ragazzi che pertanto saranno a Seriate in tuta sociale per vivere di persona uno scampolo di olimpiade. E a Seriate converranno anche ragazzi e sportivi di altri paesi per vivere la magia di una fiaccola olimpica. Sempre l’Aido Grassobbio sarà presente con un furgone sul quale campeggiano i 5 cerchi olimpici in alluminio colorato, nella scia della tradizionale raccolta di lattine che vengono riciclate. Dalle 16 alle 17,30 è istituita la chiusura al traffico (per il tempo necessario al passaggio) in via Dante, piazza Giovanni XXIII e via Italia.

