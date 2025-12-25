Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 25 Dicembre 2025

Fiera, sosta gratis fino a giugno. Berlanda: più bus verso il centro

L’AREA DI INTERSCAMBIO. Il parcheggio della Fiera avrà una proroga di altri sei mesi per l’utilizzo gratuito dei 300 posti auto a servizio dei pendolari.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

Il parcheggio d’interscambio
Il parcheggio d’interscambio

L’assessore alla Mobilità, Marco Berlanda, lo annuncia rispondendo all’interrogazione scritta della consigliera comunale Ida Tentorio (Fratelli d’Italia), che a settembre aveva chiesto chiarimenti a Palafrizzoni sulle attività messe in campo per promuovere il parcheggio d’interscambio di via Lunga, finora largamente sottoutilizzato e giudicato infatti in modo duro da Tentorio: «Ad oggi appare un clamoroso fallimento», scriveva nell’interrogazione, corredata da scatti per comprovare lo stato pressoché deserto dell’area. La replica arrivata in questi giorni dall’assessore Berlanda (che si scusa «per il ritardo nella risposta») conferma anche per il nuovo anno, fino al 30 giugno 2026, la possibilità di usufruire liberamente degli stalli della Fiera.

Al momento però la soluzione tra gli automobilisti non decolla. «Per ora non ci sono stati miglioramenti significativi. Stiamo ragionando sul da farsi, ma non è una questione semplice. Con Atb stiamo valutando il rafforzamento delle corse degli autobus anche al pomeriggio, ma anche questo non sarà un intervento risolutivo», precisa Berlanda. Tra i fattori ostativi all’utilizzo del parcheggio c’è su tutti il fatto che lo stesso servizio di Atb, per chi sceglie di lasciare l’auto alla Fiera e di proseguire verso il centro con i bus, «risente delle condizioni del traffico, non potendo contare su corsie preferenziali». Motivo per cui la difficoltà a garantire «l’ultimo miglio», secondo Berlanda, non è detto che trarrebbe beneficio da un eventuale azzeramento del costo del biglietto del trasporto pubblico. «Una prospettiva più interessante, ma nel medio termine, è data dalla nuova fermata del treno alla Fiera. Ammesso però - conclude Berlanda - che il servizio abbia una buona frequenza».

