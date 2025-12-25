Fiera, sosta gratis fino a giugno. Berlanda: più bus verso il centro

Al momento però la soluzione tra gli automobilisti non decolla. «Per ora non ci sono stati miglioramenti significativi. Stiamo ragionando sul da farsi, ma non è una questione semplice. Con Atb stiamo valutando il rafforzamento delle corse degli autobus anche al pomeriggio, ma anche questo non sarà un intervento risolutivo», precisa Berlanda. Tra i fattori ostativi all’utilizzo del parcheggio c’è su tutti il fatto che lo stesso servizio di Atb, per chi sceglie di lasciare l’auto alla Fiera e di proseguire verso il centro con i bus, «risente delle condizioni del traffico, non potendo contare su corsie preferenziali». Motivo per cui la difficoltà a garantire «l’ultimo miglio», secondo Berlanda, non è detto che trarrebbe beneficio da un eventuale azzeramento del costo del biglietto del trasporto pubblico. «Una prospettiva più interessante, ma nel medio termine, è data dalla nuova fermata del treno alla Fiera. Ammesso però - conclude Berlanda - che il servizio abbia una buona frequenza».