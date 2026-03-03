Burger button
Cronaca / Bergamo Città Martedì 03 Marzo 2026

«Finalmente a casa!»: atterrati a Malpensa gli studenti bloccati a Dubai. Tra loro anche 4 bergamaschi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

IL RIENTRO. Finito l’incubo dei 200 studenti italiani rimasti bloccati a Dubai a seguito dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, tra loro anche quattro bergamaschi.

Bergamo

È atterrato alle 19.25 di martedì 3 marzo il volo da Abu Dahbi che ha riportato a casa 200 studenti italiani da Dubai dove da sabato sono avvenuti bombardamenti dopo l’attacco di Usa e israele all’Iran. Tra loro ci sono anche quattro quindicenni bergamaschi, tre dell’Istituto Belotti e uno dell’Imiberg.

Gli studenti italiani si trovavano a Dubai per un’attività extrascolastica organizzata da WSC Italia - World Student Connection Global Leaders, nell’ambito del progetto di simulazione delle assemblee Onu.

È atterrato il volo da Abu Dhabi che ha riportato a casa 200 studenti italiani da Dubai dove da sabato sono avvenuti bombardamenti dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran, Milano 3 marzo 2026. Tra loro anche quattro bergamaschi.
(Foto di MATTEO CORNER)

I ragazzi sono usciti, scortati dalla polizia, dal gate B degli arrivi al terminal 1 di Malpensa e sono stati accolti dai parenti e dagli amici con delle urla di gioia e degli applausi. Abbracci e un grosso sospiro di sollievo soprattutto per le famiglie che da due giorni erano in ansia per la sorte dei ragazzi.

È un’esperienza che rimarrà indelebile per loro che si sono trovati a vivere un’esperienza molto forte proprio durante una simulazione di negoziato internazionale hanno sperimentato l’inizio di una guerra vera.

Raccontano della paura dei primi momenti, degli allarmi sui telefoni, delle sirene d’emergenza suonate nell’albergo, del rombo degli aerei nel cielo e anche delle esplosioni.

È atterrato il volo da Abu Dhabi che ha riportato a casa 200 studenti italiani da Dubai dove da sabato sono avvenuti bombardamenti dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran, Milano 3 marzo 2026. Tra loro anche quattro bergamaschi.
(Foto di MATTEO CORNER)

onu