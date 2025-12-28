Fondi ad Hamas, sequestrato un milione durante le perquisizioni. C’è anche Bergamo

Sono 17 le perquisizioni effettuate dalla Digos (incluse le tre sedi dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese a Genova, Milano e Roma), a Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena) nell’ambito dell’indagine sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all’arresto a Genova di Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi d’Italia.

Durante le perquisizioni

(Foto di US Polizia di Stato) In tutto, sottolinea la procura, è stato sequestrato denaro contante per un milione e 80 mila euro, trovato non solo nella sede dell’Abspp ma anche nelle residenze delle persone indagate, In un caso, circa 560 mila euro erano stati nascosti in un vano ricavato in un garage a Sassuolo.

Perquisizioni anche nella Bergamasca: in via Garibaldi, in centro a Bergamo, nello studio dell’avvocato Mohamed Ryah, 36 anni, di origini marocchine, ora fra gli indagati a piede libero: nel suo studio di Bergamo risulta avere sede legale l’associazione «La Palma», nata nel gennaio del 2025, che fa capo a un uomo di 45 anni, nato in Kuwait e residente a Milano (e non indagato) – e che risulta svolgere «attività e organizzazioni per la cooperazione internazionale» e che non ha lavoratori dipendenti. Agenti e finanzieri hanno passato al setaccio la casa dell’avvocato Ryah, a Verdello, sequestrando computer e altro materiale informatico che ora sarà analizzato.

Il sequestro

