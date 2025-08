Fuga di gas in un cantiere a Bergamo. Chiusa per un’ora e mezza via Frizzoni

Chiusa via Frizzoni e traffico deviato a Bergamo per una fuga di gas. Lunedì 4 agosto verso le 17.30 gli operai all’opera in un cantiere in via Frizzoni a Bergamo hanno segnalato il problema.

Dalla vicina centrale di via Codussi sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo il sopralluogo hanno lavorato per risolvere il problema. Per sicurezza via Frizzoni è stata chiusa al traffico per circa un’ora e mezza nell’unico senso di marcia aperto in questi giorni di lavori, quello verso la torre del Galgario e il traffico è stato deviato in via Madonna della Neve.