Fuoco nella stanza dei bimbi, paura per una mamma e i tre figli alla Malpensata: illesi

L’odore del fumo nelle scale è ancora percepibile, come lo è la paura per una tragedia sfiorata. Un incendio è scoppiato nella mattinata di mercoledì 4 dicembre in un appartamento al piano terra di un condominio in via Luzzatti alla Malpensata costringendo alla fuga una giovane madre egiziana con i suoi tre figli.

L’intervento dei vicini

È successo intorno alle 5.45 quando, per cause ancora da valutare, la cameretta dei bambini - di 7, 14 e 17 anni - sarebbe stata invasa rapidamente dalle fiamme e da una nube nera. Immediatamente i ragazzi sono corsi a chiamare i vicini cercando aiuto. «Abbiamo sentito urlare e ci siamo svegliati ma non ci siamo preoccupati, qui nel condominio ogni tanto capita di sentire rumori - raccontano Cristina Finazzi e Silvano Triboli, una coppia che vive al secondo piano -. Poi una delle ragazze è venuta a suonarci il campanello chiedendo aiuto e siamo corsi a vedere. La nostra paura era che qualcuno dei bambini fosse rimasto intrappolato nelle fiamme. Per noi sono parte della nostra famiglia, siamo un po’ i loro nonni italiani» raccontano i due.

L’edificio in via Luzzatti alla Malpensata dove si è sviluppato l’incendio Allertati i vigili del fuoco, dopo pochi minuti sono arrivati sul posto, un’abitazione al civico 43 gestita, come l’intero condominio, da Aler. Gli stessi dirigenti e il presidente Corrado Zambelli,