Furti di auto di lusso a Bergamo, Treviolo e Curno: due arresti, veicoli smontati

Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 2026, i carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo hanno arrestato due cittadini di origine albanese, un uomo di 37 anni e un altro di 31, già noti alle Forze dell’Ordine, accusati di una serie di furti aggravati ai danni di autovetture parcheggiate tra i comuni di Bergamo, Treviolo e Curno. I due sono stati colti in flagrante mentre smontavano pezzo per pezzo veicoli di lusso.

Da Bergamo a Treviolo a Curno

Una delle auto smontate Il servizio preventivo, che ha visto l’impiego di un mirato dispositivo di sorveglianza, ha permesso ai carabinieri di documentare in tempo reale i movimenti dei sospettati e le fasi dei furti. I malviventi sono partiti da Bergamo, dove hanno rubato una Fiat 500L parcheggiata in via Linneo, utilizzandola come mezzo per raggiungere il comune di Treviolo. Qui, hanno smontato il volante, il paraurti, il cofano e i gruppi ottici anteriori di una Mercedes GLC. Successivamente, si sono spostati a Curno, dove hanno sottratto gli stessi pezzi da una Audi Q8 e, aggiungendo un ulteriore crimine, hanno rubato due seggiolini per bambini dall’abitacolo.

I malviventi sono stati arrestati e trasferiti in carcere, parte della refurtiva restituita ai legittimi proprietari

Un abitacolo smontato Grazie ai carabinieri, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti, sono riusciti a collegare i due arrestati a tutti e tre gli episodi di furto. La Fiat 500L e i componenti rubati sono stati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari.