Cronaca / Bergamo Città
Sabato 14 Febbraio 2026

Furti di auto di lusso a Bergamo, Treviolo e Curno: due arresti, veicoli smontati

IL BLITZ. Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furti aggravati su veicoli di lusso a Bergamo, Treviolo e Curno. I due smontavano pezzi delle auto rubando componenti come volanti e paraurti.

Redazione Web
Redazione Web
Alcuni dei pezzi smontati dai malviventi e recuperati dai carabinieri
Alcuni dei pezzi smontati dai malviventi e recuperati dai carabinieri

Bergamo

Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 2026, i carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo hanno arrestato due cittadini di origine albanese, un uomo di 37 anni e un altro di 31, già noti alle Forze dell’Ordine, accusati di una serie di furti aggravati ai danni di autovetture parcheggiate tra i comuni di Bergamo, Treviolo e Curno. I due sono stati colti in flagrante mentre smontavano pezzo per pezzo veicoli di lusso.

Da Bergamo a Treviolo a Curno

Una delle auto smontate
Una delle auto smontate

Il servizio preventivo, che ha visto l’impiego di un mirato dispositivo di sorveglianza, ha permesso ai carabinieri di documentare in tempo reale i movimenti dei sospettati e le fasi dei furti. I malviventi sono partiti da Bergamo, dove hanno rubato una Fiat 500L parcheggiata in via Linneo, utilizzandola come mezzo per raggiungere il comune di Treviolo. Qui, hanno smontato il volante, il paraurti, il cofano e i gruppi ottici anteriori di una Mercedes GLC. Successivamente, si sono spostati a Curno, dove hanno sottratto gli stessi pezzi da una Audi Q8 e, aggiungendo un ulteriore crimine, hanno rubato due seggiolini per bambini dall’abitacolo.

I malviventi sono stati arrestati e trasferiti in carcere, parte della refurtiva restituita ai legittimi proprietari

Un abitacolo smontato
Un abitacolo smontato

Grazie ai carabinieri, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti, sono riusciti a collegare i due arrestati a tutti e tre gli episodi di furto. La Fiat 500L e i componenti rubati sono stati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari.

Il quadro indiziario raccolto ha portato all’arresto dei due uomini, che sono stati trasferiti in carcere di Bergamo. Durante l’udienza di convalida, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 37enne e gli arresti domiciliari per il complice.

