Furti nei magazzini delle aziende di abbigliamento: sette persone in carcere

L’indagine dell’Arma di Venezia, svolta tra febbraio 2022 e aprile 2023, ha consentito di raccogliere elementi di responsabilità a carico degli indagati che avrebbero messo a segno 23 colpi a depositi e magazzini di merce facenti capo ad aziende commerciali prevalentemente operanti nel settore della vendita di capi di abbigliamento ed accessori firmati, tra febbraio e novembre 2022, nelle province di Bergamo, Venezia, Padova, Vicenza, Cremona, Mantova e Reggio Emilia. Il bottino dei furti è stato calcolato in 1.130.000 euro, 300 mila dei quali sono stati restituiti alle vittime. Dopo l’ultimo furto messo a segno, avendo 5 indagati fatto rientro in Romania, è stato necessario richiedere per la loro cattura la collaborazione delle Autorità di quel paese. I restanti destinatari della misura cautelare emessa con ordinanza dell’autorità Giudiziaria di Venezia sono stati portati in carcere a Bergamo e a Venezia.