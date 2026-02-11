Furti nei supermarket: 3 arresti a Bergamo in un solo giorno e 1.000 euro di merce recuperata

Il primo intervento è scattato in via Borgo Palazzo, dove i poliziotti hanno fermato due cittadini rumeni, classe 1990 e 1999, a bordo di un’auto con un ingente quantitativo di superalcolici.

Dalle verifiche nel supermercato vicino e dall’analisi delle telecamere è emerso che uno dei due aveva prelevato bottiglie dagli scaffali per un valore di quasi 800 euro, superando le casse senza pagare, mentre il complice faceva da palo tra le corsie.

Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato (articoli 624 e 625 del Codice penale). L’arresto è stato convalidato con divieto di dimora a Bergamo e provincia. Per uno dei due, con precedenti, è stato inoltre disposto un foglio di via di sei mesi, avviso orale e ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

I controlli della Polizia di Stato in via Camozzi a Bergamo. Martedì 10 febbraio tre arresti per furti in due supermercati cittadini

Via Bianzana, furto da 300 euro

Il secondo episodio è avvenuto intorno alle 16.20 in via Bianzana. Gli agenti hanno notato un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, mentre tentava di uscire con un carrellino pieno di prodotti alimentari.

Le immagini di videosorveglianza lo hanno ripreso mentre nascondeva la merce, pagava soltanto una birra e cercava di oltrepassare le barriere bloccandole con il corpo. Il valore della refurtiva ammonta a circa 300 euro.