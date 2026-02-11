Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Furti nei supermarket: 3 arresti a Bergamo in un solo giorno e 1.000 euro di merce recuperata

L’OPERAZIONE. È il bilancio dei controlli effettuati martedì dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato in due supermercati cittadini, in via Borgo Palazzo e in via Bianzana.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I controlli della Polizia di Stato in via Camozzi a Bergamo. Martedì 10 febbraio tre arresti per furti in due supermercati cittadini
I controlli della Polizia di Stato in via Camozzi a Bergamo. Martedì 10 febbraio tre arresti per furti in due supermercati cittadini

Bergamo

Il primo intervento è scattato in via Borgo Palazzo, dove i poliziotti hanno fermato due cittadini rumeni, classe 1990 e 1999, a bordo di un’auto con un ingente quantitativo di superalcolici.

Dalle verifiche nel supermercato vicino e dall’analisi delle telecamere è emerso che uno dei due aveva prelevato bottiglie dagli scaffali per un valore di quasi 800 euro, superando le casse senza pagare, mentre il complice faceva da palo tra le corsie.

Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato (articoli 624 e 625 del Codice penale). L’arresto è stato convalidato con divieto di dimora a Bergamo e provincia. Per uno dei due, con precedenti, è stato inoltre disposto un foglio di via di sei mesi, avviso orale e ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

I controlli della Polizia di Stato in via Camozzi a Bergamo. Martedì 10 febbraio tre arresti per furti in due supermercati cittadini
I controlli della Polizia di Stato in via Camozzi a Bergamo. Martedì 10 febbraio tre arresti per furti in due supermercati cittadini

Via Bianzana, furto da 300 euro

Il secondo episodio è avvenuto intorno alle 16.20 in via Bianzana. Gli agenti hanno notato un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, mentre tentava di uscire con un carrellino pieno di prodotti alimentari.

Le immagini di videosorveglianza lo hanno ripreso mentre nascondeva la merce, pagava soltanto una birra e cercava di oltrepassare le barriere bloccandole con il corpo. Il valore della refurtiva ammonta a circa 300 euro.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per la posizione irregolare (art. 10 bis D.Lgs. 286/1998). Anche in questo caso l’arresto è stato convalidato con divieto di dimora. L’Ufficio immigrazione ha avviato le procedure di espulsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Sociale
Povertà
Politica
Enti locali
cittadino tunisino
Polizia di Stato