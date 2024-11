Gandi: «Carrara, serve senso di responsabilità»

Non è nuovo di amministrazione della cosa pubblica Sergio Gandi, vicesindaco per il terzo mandato a Palafrizzoni, questa volta con deleghe alla Cultura, rapporti con l’Università, Bilancio, Tributi e Commercio. Ma è nuovo alle dinamiche culturali di una città che sta vivendo una «congiuntura particolare», con la direzione dell’Accademia Carrara vacante dopo le dimissioni della direttrice Martina Bagnoli (in rotta con il general manager Gianpietro Bonaldi) e il direttore artistico del Teatro Donizetti Francesco Micheli, che dopo 10 anni chiude il suo percorso, «alla ricerca di nuovi progetti».