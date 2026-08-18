Giovane bergamasco annegato nel lago di Como: il corpo ritrovato a 357 metri di profondità

È stato individuato a 357 metri di profondità il corpo di Rayan Jeirom Baylen, 21 anni, filippino residente a Bergamo, scomparso nelle acque del lago di Como dopo un tuffo a Lenno alla vigilia di Ferragosto. Le ricerche erano proseguite per giorni con un imponente dispiegamento di soccorritori.

Il corpo del giovane è stato individuato nella mattinata di martedì 18 agosto a una profondità di 357 metri, al termine di giorni di ricerche coordinate dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano.

Il tuffo e la scomparsa alla vigilia di Ferragosto

Il dramma risale al primo pomeriggio del 14 agosto. Il ventunenne, residente a Bergamo, si era tuffato nelle acque davanti a Lenno e non era più tornato in superficie. Da quel momento era scattato un vasto dispositivo di ricerca che aveva coinvolto numerosi enti e corpi di soccorso. Le operazioni erano proseguite nei giorni successivi, fermandosi soltanto nei momenti in cui le condizioni meteorologiche sul Lario avevano impedito di lavorare in sicurezza.

Il corpo localizzato con un robot subacqueo

Determinante è stato l’intervento dell’Equipaggio dei Volontari del Garda, impegnato nell’area di ricerca assegnata dal Lake Rescue Sub Center della Guardia Costiera. Per scandagliare le profondità del lago è stato utilizzato un Rov, un veicolo subacqueo comandato a distanza capace di raggiungere i 500 metri di profondità.

Il robot ha permesso di localizzare il corpo del giovane bergamasco su un fondale di 357 metri e di avviare le operazioni di recupero. Il mezzo dei Volontari del Garda è intitolato a Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, i due giovani morti in un incidente nautico nel golfo di Salò nel giugno 2021.

Le ricerche del bergamasco nel lago di Como

Una vasta mobilitazione per le ricerche

Alle ricerche hanno partecipato, oltre alla Guardia Costiera, anche i Vigili del Fuoco, compresi i sommozzatori arrivati con un elicottero da Milano, il personale del 5° Nucleo della Guardia Costiera di Genova, le unità navali della Polizia di Stato e quelle della Guardia di Finanza di Como.

Alle operazioni hanno fornito supporto anche il Comune di Tremezzina e l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, occupandosi degli aspetti logistici legati al personale e all’ormeggio dei mezzi impegnati nelle ricerche.

Il cordoglio del sindaco di Tremezzina

«Intendo esprimere, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, un sentito ringraziamento alla Guardia Costiera, ai Vigili del Fuoco, al personale del 5° Nucleo della Guardia Costiera di Genova, ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco intervenuti nell’immediatezza della scomparsa del giovane 21enne con elicottero da Milano, alle unità navali della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato della Questura di Como, alle unità navali della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza del Roan di Como, ai Volontari del Garda, nonché al personale dell’Autorità di Bacino e del Comune che hanno fornito, anche con la disponibilità dell’Hotel Lenno e dell’Hotel San Giorgio, supporto logistico e accoglienza» ha comunicato il sindaco di Tremezzina Mauro Guerra.