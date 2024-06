Giunta, ipotesi Gandi al Commercio. Per Angeloni spunta l’idea Sicurezza

Ventiquattro, quarantotto ore al massimo. Se non sarà svelata mercoledì la nuova giunta comunale, il giorno «X» per conoscere nomi e volti dell’esecutivo cittadino a guida Elena Carnevali sarà senz’altro giovedì. A otto giorni dal responso delle urne, i tempi si stringono: gli incontri tra la sindaca e le compagini politiche e civiche che saranno presenti in Consiglio comunale si sono susseguiti anche nei giorni scorsi. L’ultima parola spetterà a Carnevali: a lei il compito di trovare una sintesi tra le diverse anime della coalizione, un mix tra continuità (dovrebbero essere cinque gli assessori riconfermati) e discontinuità, tra nomi ed equilibri nuovi che dovranno restare insieme per i prossimi cinque anni. A poche ore dallo scioglimento della riserva – la sindaca sta prendendosi tutto il tempo a sua disposizione – i tasselli da sistemare sono almeno tre, vale a dire la partita del vicesindaco e gli assessorati alla Mobilità e alla Cultura. A seconda di come verranno annerite queste caselle, si compirà il risiko che porterà alla formazione della squadra.

Due i temi politici sul tavolo (oltre, ovviamente, a quello del vice), ovvero il «peso» del Partito democratico all’interno della giunta e la rotazione degli assessori che si apprestano ad iniziare il loro terzo mandato. L’idea è quella di sparigliare le carte, sia per dare un segnare di discontinuità con il passato, sia per mantenere alto il livello di motivazione degli stessi assessori. Per quel che riguarda il Pd, che con il 26,4% delle preferenze è uscito rafforzato dalle urne, l’impressione è che il partito sia disponibile a un passo indietro rispetto ai cinque assessorati che chiede dall’inizio, in cambio della possibilità di esprimere il vicesindaco.

E veniamo così ai nomi che circolano più o meno insistentemente in queste ore, partendo da quelli dati per certi o quasi. Sicuri di un posto in giunta sono Sergio Gandi e Marcella Messina, che la stessa Elena Carnevali ha confermato già in campagna elettorale. Per Messina, al suo secondo mandato, appare scontata la conferma alle Politiche sociali, mentre circolano più ipotesi sul futuro di Sergio Gandi. La più probabile è quella che resti vicesindaco, mantenendo la delega al Bilancio, insieme a Commercio e Attività produttive. Lascerebbe invece, dopo 10 anni, quella alla Sicurezza che potrebbe finire, insieme alla Partecipazione, nelle mani di Giacomo Angeloni. Da più parti, nei giorni scorsi, è iniziata a circolare anche un’altra ipotesi (che però appare molto meno probabile), di un passaggio di Sergio Gandi alla Cultura, dopo la rinuncia di Nadia Ghisalberti.

Altri nomi sono circolati anche per il ruolo di vicesindaco, nel caso in cui Gandi dovesse lasciare: dopo la disponibilità espressa da Marzia Marchesi - forte del primato di preferenze, 1.233 - non sembra tramontata la possibilità di affidare l’incarico a un esterno. A questo proposito si è fatto anche il nome di Andrea Moltrasio, espressione di Azione, che ha appoggiato la candidatura di Carnevali. Un nome di peso, il suo, seppure poco probabile, al quale potrebbero essere affidate le deleghe a Bilancio e Commercio. Per la Cultura, invece, pare essersi arenata definitivamente la pista che portava a Daniele Rocchetti, presidente delle Acli, al termine del secondo mandato.