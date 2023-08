Gmg, le emozioni dei giovani bergamaschi a Lisbona - Foto/Reel

Dopo la veglia di sabato sera al Campo da Graça i pellegrini, un milione e mezzo secondo i dati dell’organizzazione portoghese, hanno trascorso la notte nelle tendopoli allestite. Nel settore A9 dove erano accampati i bergamaschi, vicino alle rive del Tago, non c’era un angolo libero. Ci sono stati canti, balli, incontri, l’occasione di incontrare giovani di tutto il mondo anche solo per un momento, un piccolo dono, un ragazzo che depone tra le tue mani una piccola croce, un rosario, un fiore. «Il momento che mi ha colpito di più – spiega don Giovanni Algeri, missionario bergamasco che ha accompagnato alla Gmg un gruppo di 37 boliviani – è stato quello dell’adorazione eucaristica. C’erano così tanti giovani eppure sul Campo da Graça è calato un silenzio incredibile, che ha catturato tutti. Moltissimi si sono messi in ginocchio, per terra, sui sassi».

Il gruppo di Paaratico alla spianata di Lisbona

Un grande abbraccio

Affrontare difficoltà e imprevisti, superare gli ostacoli sono componenti costitutive della Gmg, come sottolinea Niccolò Corsalini, 18 anni, della parrocchia di Borgo Santa Caterina: «Vista in modo razionale è stata una grande fatica, anche dal punto di vista fisico, ci siamo trovati ad affrontare situazioni difficili, però è stata un’esperienza estremamente positiva, l’ho vissuta con i miei amici di sempre ed è diventata col passare dei giorni un’avventura unica e irripetibile, che rimane dentro per sempre».

È arrivato alla fine il momento di arrotolare il sacco a pelo e lasciare il Campo da Graça: «È stato davvero un grande abbraccio come aveva promesso il Papa» sorride Estela, una ragazza spagnola. Inutile impostare il navigatore, non si può decidere il percorso. Per uscire e tornare ai pullman i bergamaschi hanno dovuto seguire la grande onda dei pellegrini, mischiarsi con loro, guardarli negli occhi, per partire poi alla volta di Barcellona tenendo nel cuore le parole di Papa Francesco: «Non temete».

Alcune foto dell’ultima giornata dei bergamaschi alla Gmg