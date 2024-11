I migliori panettoni d’Italia secondo Gambero Rosso: due bergamaschi in classifica

La provincia di Bergamo dice la sua nella classifica dei migliori panettoni d’Italia stilata da Gambero Rosso. In 18 hanno assaggiato 127 versioni del più tipico dei dolci natalizi, per poi selezionare la graduatoria dei migliori 24: al primo posto c’è il «Panterrone» del forno Sammarco di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

La Primula di Treviglio all’ottavo posto

All’ottava posizione troviamo il panettone de «La Primula», panificio e pasticceria di Treviglio: «Si a notare per il colore chiaro, vicino ad alcuni tipi di miele, e una bella lievitazione, figlia della tecnica a due impasti. Non passa inosservato nemmeno l’interno: giallo a dir poco luminoso, lucente nelle gradazioni, con un’occhiatura mista, diffusa e spigliata», scrivono i critici. «Da perfezionare la solubilità, per quanto la texture sia umida, filante e soffice quanto basta. Ma con un profumo così ci si dimentica di tutto».

All’undicesimo posto La Marianna