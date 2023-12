I ricordi di Natale dei bergamaschi: «Le tavolate con tanti zii e nonni, la stessa bambola sotto l’albero» - Video

Il Natale è sempre magico: con luci, decorazioni e tradizioni regala a tutti, grandi e piccini, momenti indimenticabili. Proprio i ricordi di Natale sono i protagonisti di questo video, che abbiamo realizzato intervistando bergamaschi e turisti per le strade del centro di Bergamo, addobbato a festa. Tra la ruota panoramica, il grande abete di piazza Vittorio Veneto e i mercatini di piazzale Alpini, abbiamo chiesto ai passanti di raccontarci cosa amavano del Natale da piccoli e quali ricordi ancora oggi rievocano con emozione. La famiglia è sempre al centro di queste memorie: per un ragazzo il Natale più bello è stato quando i suoi parenti, che vivono in due diverse nazioni, si sono ritrovati tutti insieme.

«Sono metà italiano e metà russo, per me riunire le due famiglie è sempre stato difficile – ha raccontato –. Quando avevo cinque anni però è successo. Vedere tutti insieme, con quell’atmosfera e i regali, è stato speciale». Una signora ricorda invece il Natale di diversi decenni fa, quando c’erano pochi regali per i bimbi ma si trascorreva il 25 dicembre con tantissimi parenti seduti a lunghe tavolate, tra aneddoti dei grandi e spettacolini realizzati dai bambini. «Ricevevo tutti gli anni la stessa bambola, coi capelli tagliati e un vestito differente. Però erano bei Natali, si sentivano di più» ha commentato.

Il Natale a Bergamo nelle foto d’epoca Una carrellata di immagini natalizie della nostra città, tratte dall’archivio de L’Eco di Bergamo e da Storylab.it

Qualcuno un giorno ha visto comparire Babbo Natale in cielo mentre in sottofondo un mangiacassette tanto desiderato creava un’atmosfera davvero magica; qualcun altro invece aveva uno zio che amava travestirsi per sorprendere i nipotini, e ricorda quei buffi momenti con grande gioia, soprattutto ora che lo zio non c’è più.