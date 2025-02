Il Cardinale Parolin il 22 febbraio in Cattedrale: la diretta sul nostro sito e su Bergamo Tv

Sarà il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede a presiedere, sabato prossimo, 22 febbraio, la celebrazione in Cattedrale (alle ore 16) durante la quale conferirà l’ordinazione episcopale a monsignor Maurizio Bravi, nominato da Papa Francesco Arcivescovo alla sede titolare di Tolentino e Nunzio apostolico in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone. Il Cardinale Parolin arriverà in città nel giorno della Festa della Cattedra di San Pietro e, nell’occasione, concederà l’indulgenza plenaria a tutti i partecipanti alla celebrazione presenti in Duomo. Per la Diocesi di Bergamo la presenza in città del Segretario di Stato vaticano – carica che ricopre dal 2013 – è un momento di grande gioia e carico di significato, soprattutto nell’anno del Giubileo della Speranza. Sua Eminenza è infatti il primo e più stretto collaboratore di Papa Francesco. Il Cardinale Parolin sarà a Bergamo, come detto, per conferire l’ordinazione episcopale a monsignor Maurizio Bravi, nominato dal Santo Padre Arcivescovo alla sede titolare di Tolentino e Nunzio apostolico in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone, dove era già stato l’anno scorso per preparare la visita apostolica di Papa Francesco dello scorso mese di settembre.