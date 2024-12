Il marchio Hilton sbarca a Orio. Sarà collegato direttamente all’aeroporto

Il marchio Hilton sbarca per la prima volta nella Bergamasca, dove nel 2026 sarà inaugurato il nuovo «Hilton Garden Inn Bergamo Airport», a testimonianza di come Bergamo sia diventata particolarmente attrattiva per i grandi gruppi alberghieri internazionali.

Hilton, i lavori a gennaio

Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio ha affidato ad «HNH Hospitality» (tra i principali operatori indipendenti italiani nel settore dell’hotellerie a 4 e 5 stelle) la gestione del futuro albergo, i cui lavori inizieranno a gennaio. L’edificio, che sorgerà nell’area dei servizi aeroportuali, ospiterà 180 camere, dotate delle ultime tecnologie e progettate per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di viaggiatori. La struttura alberghiera, per esempio, offrirà per esempio una open lobby aperta al pubblico 24 ore su 24, oltre a bar e ristorante, disponibili anche per incontri di lavoro e momenti informali.

L’albergo sarà collegato direttamente allo scalo orobico, che a fine 2024 supererà i 17 milioni di passeggeri, facilitando quindi anche l’accesso per i viaggiatori in arrivo e in partenza.

Firmato il contratto preliminare dell’affitto dell’edificio

Sacbo e «HNH Hospitality» hanno firmato l’atto preliminare del contratto di locazione a lungo termine dell’hotel, che aprirà con l’insegna «Hilton Garden Inn», offrendo un segmento di lusso con alti standard di eccellenza. Nel frattempo la società di gestione dello scalo ha pianificato investimenti per oltre 200 milioni di euro nel quadriennio 2023-2027, allo scopo di potenziare e adeguare le infrastrutture aeroportuali e migliorare i servizi sul piano della qualità e della sostenibilità, inserendo nel Piano di sviluppo aeroportuale anche la realizzazione della struttura alberghiera. Nello specifico ha stanziato 30 milioni di euro per la costruzione dell’edificio ricettivo e la sistemazione delle aree annesse, affidando la realizzazione a Gencantieri.

Il commento di Sacbo sull’operazione

Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, rimarca: «Abbiamo scelto di affidare la costruenda struttura ricettiva a «HNH Hospitality», uno dei più importanti gruppi italiani attivi nel settore dell’ospitalità, che ne curerà la gestione contribuendo ad elevare il prestigio dei servizi di accoglienza che il Milan Bergamo Airport riserva ai suoi passeggeri. La struttura fornirà una serie di servizi, dal desk informativo per l’aeroporto al deposito bagagli e il collegamento da e per l’aerostazione con una navetta dedicata – conclude Sanga –. La presenza dell’hotel nell’area dei servizi aeroportuali si inserisce in una strategia di accessibilità e di interscambio che fa riferimento allo sviluppo della multimodalità, che si completerà con la realizzazione del collegamento ferroviario».

«Siamo entusiasti di questa nuova struttura che, non solo consolida la nostra offerta nel Nord Italia con un’altra importante destinazione, ma amplia anche il nostro portafoglio all’importante segmento degli hotel aeroportuali – aggiunge Luca Boccato, ceo di HNH Hospitality –. La fiducia che Sacbo ha riposto in noi nel progetto e la nuova collaborazione con Hilton sono motivo di grande soddisfazione e orgoglio».