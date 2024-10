Il nuovo prefetto Luca Rotondi: «Cantiere in stazione e sicurezza sono le priorità»

Intervistato da Bergamo Tv, Rotondi inquadra così la terra orobica: «La provincia di Bergamo è molto vasta, importante e interessante, sia dal punto di vista imprenditoriale sia culturale. Sono moltissimi i motivi che mi spingono ad avere tanta curiosità e tanto entusiasmo per questo nuovo incarico». Giovedì 3 ottobre, al pomeriggio, nel Palazzo del governo di via Tasso, Rotondi terrà la conferenza d’insediamento. La sua carriera racconta di esperienze in gran parte d’Italia: «La Lombardia è l’ottava regione nella quale opererò. Ciò che cerco sempre di portare è la vicinanza al territorio e ai sindaci, attori cruciali della vita delle province, e quindi ai cittadini, per essere un prefetto collaborativo. La realtà imprenditoriale bergamasca è di primissimo livello anche in chiave internazionale».