Il papà in guerra: «Qui una festa per i figli, ne hanno bisogno»

Le esplosioni all’aeroporto di Zaporizhzhia, all’inizio di aprile, Tamara e Sasha le hanno viste dal balcone di casa, all’ottavo piano di un palazzo alla periferia della città. Gli uomini di famiglia - chi militare di professione, chi partito come volontario - combattevano già da settimane. Tamara e Sasha, mamma e figlia, non volevano lasciare l’Ucraina e così, nonostante il rumore delle bombe sotto casa, hanno deciso di restare, spostandosi un po’ più a ovest, dove speravano che la guerra non sarebbe arrivata.