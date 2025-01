Il procuratore Romanelli: «Mai accettare la violenza, denunciate»

«Le vittime di violenze in famiglia devono trovare la forza di denunciare tempestivamente, senza colpevolizzarsi, senza accettare la violenza e senza mai sottovalutarla». Lo ribadisce fortemente il procuratore Maurizio Romanelli, rispondendo ad alcune domande dopo i recenti fatti di sangue che hanno caratterizzato il territorio bergamasco, per i quali il capo della Procura evidenzia la risposta «estremamente tempestiva ed efficace da parte delle forze di polizia» e l’altrettanto tempestiva «risposta giudiziaria», pur tenendo conto degli accertamenti tecnico-scientifici «che richiedono spesso tempi lunghi, ma che sono fondamentali». Sul tema della percezione di insicurezza che può essere generata da gravi fatti come l’omicidio in pieno centro città di Mamadi Tunkara e il tentato omicidio di Daniela Manda a Seriate, il procuratore afferma che la percezione di insicurezza «è comprensibile e non va sottovalutata: ma va data una risposta razionale».