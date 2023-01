Il vescovo di Bergamo: «L’amore di Dio, sintesi della vita di Papa Benedetto»

«L’amore per Dio, sorgente d’amore per il prossimo, rappresenta la sintesi della vita e del magistero di Papa Benedetto»: così il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha descritto Papa Benedetto XVI nella Messa in suffragio celebrata nella serata di mercoledì 4 gennaio in Duomo . La cerimonia è stata concelebrata dal vicario generale, monsignor Davide Pelucchi, dal vescovo emerito monsignor Giuseppe Merisi e da una ventina di sacerdoti, educatori e insegnanti del Seminario.