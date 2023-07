In 40mila sotto la soglia dei 9 euro all’ora. Ma sul salario minimo non c’è accordo

L’impatto reale è difficile da calcolare con precisione, e lo si coglierebbe solo con l’effettiva (ma difficile, al momento) introduzione. Ma una stima è comunque possibile: se fosse introdotto il salario minimo di 9 euro l’ora, in Bergamasca ne beneficerebbero circa 40mila lavoratori. Secondo un’elaborazione Istat, infatti, in Lombardia poco meno del 10% dei lavoratori del settore privato ha una retribuzione oraria inferiore a quella soglia, e dunque ne trarrebbe un incremento: e considerando che in Bergamasca gli occupati sono 488.700, di cui 45.370 nel pubblico e 443.300 nel privato, ecco che si arriva a tratteggiare la platea di 40mila possibili beneficiari (poco meno del 10% degli addetti del privato). La strada per il salario minimo – proposta sostenuta principalmente dalle forze politiche di opposizione, mentre il governo è ben più freddo – è tuttavia parecchio in salita. Anche perché non mancano i pareri discordanti, pure in Bergamasca.

I sindacati

Favorevole, ma con un preciso paletto, è la Cgil. «La proposta di un’asticella minima sotto cui non andare è interessante – premette Marco Toscano, segretario generale della Cgil Bergamo -. Detto questo, il ragionamento sul salario minimo deve coniugarsi col sostegno alla contrattazione: le due normative devono accompagnarsi, come Cgil da tempo rivendichiamo una legge sulla rappresentanza». Perché se il salario minimo fissa un perimetro economico, «la contrattazione è sempre stata uno strumento fondamentale per tutti gli altri istituti a tutela del lavoratore – ricorda Toscano -. Una legge sulla rappresentanza che qualifichi chi sottoscrive i contratti nazionali permette di contrastare la proliferazione dei contratti “pirata”, esplosi soprattutto negli ultimi dieci anni». Ma cosa sono i contratti pirata? In sintesi, sono quei contratti nazionali non sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil, né – sull’altro versante – dalle principali organizzazioni delle imprese, ma firmati da sigle sindacali e datoriali minoritarie, con condizioni decisamente peggiori rispetto contratti collettivi «tradizionali». Al Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) risultano infatti depositati oltre 1.000 accordi collettivi nazionali, di cui 940 del settore privato, e circa 300 di questi sono «attivi»; Cgil, Cisl e Uil ne hanno firmati 170 di questi, la restante parte afferisce a sigle secondarie.

Francesco Corna, segretario generale della Cisl, parte da un presupposto: «È necessario prima di tutto che i salari e le pensioni recuperino il potere d’acquisto eroso dall’inflazione». Detto questo, «il salario minimo è una scorciatoia che può avere effetti indesiderati – riflette Corna -. Nel nostro Paese il 90% dei lavoratori è coperto da contratti nazionali più forti. Se per legge si fissasse solamente l’importo di 9 euro l’ora, questo potrebbe indurre le imprese a fissare solo quel dato economico senza considerare tutti gli altri benefit dei contratti nazionali: si perderebbero i diritti conquistati con anni di lotte». Anche per Corna «occorre contrastare i contratti pirata, dare tutele a quei lavoratori che non ne hanno, evitare le scappatoie, eliminare i contratti firmati da chi non rappresenta realmente i lavoratori: questo è dare più diritti, senza farne bandiere ideologiche, ma guardando alla sostanza».

Le imprese

«Come ha ribadito il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, non ci sono pregiudiziali ad affrontare il tema – commenta Paolo Piantoni, direttore generale di Confindustria Bergamo -, ma è importante precisare che i nostri contratti prevedono trattamenti superiori alla soglia di 9 euro. Più in generale la questione del lavoro poco retribuito, aggravata dalle ultime spinte inflazionistiche, è alimentata in alcuni settori o aree da condizioni come il part-time simulato, l’utilizzo non corretto dei tirocini extra-curriculari, il lavoro nero o comunque non correttamente retribuito. Fenomeni che da sempre l’associazione contrasta».