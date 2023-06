In un anno 700 badanti in meno: «Aumenta il lavoro irregolare»

Sembra un paradosso, ma è invece l’effetto combinato di due fattori di strettissima attualità: l’invecchiamento e il caro-vita. Perché se da un lato aumenta la popolazione in età anziana e in condizioni di fragilità, dall’altro lato l’assistenza ha dei costi. E se i costi aumentano e non ci sono adeguati aiuti, si rischia di scivolare nell’irregolarità. Succede anche a Bergamo, come trapela dagli ultimi dati dell’Inps . Nel 2022 in terra orobica risultavano 13.186 lavoratori domestici (o più verosimilmente lavoratrici domestiche, al femminile, perché le donne rappresentano il 79,6% del comparto) tra badanti e colf, in calo di oltre 700 unità rispetto alle 13.893 (-5,1%) del 2021. Appare appunto un paradosso, visto che sempre nel giro di un anno – ad esempio – i bergamaschi over 80 sono aumentati di 1.300 unità.