In Borgo Santa Caterina l’ultimo saluto a Valentina Sarto: «L’avremo sempre nel cuore»
I FUNERALI. «Una persona fragile che aveva voglia di vivere», sottolinea un’amica. Tra i primi ad arrivare fuori dalla chiesa parrocchiale i tifosi della Curva Nord.
Bergamo
È il giorno del dolore e della commozione in Borgo Santa Caterina, dove alle 10 saranno celebrati i funerali di Valentina Sarto, la donna di 41 anni uccisa dal marito mercoledì 18 marzo, in via Pescaria a Bergamo.
«L’avremo sempre nel cuore»
Valentina lavorava al Baretto, locale fuori dallo stadio e punto di riferimento dei tifosi dell’Atalanta: «Teneva molto a tutti noi. Ci vedevamo per ogni partita, anche per questo lo stadio l’ha ricordata. L’avremo sempre nel cuore. Era sempre presente. Una persona fragile, con voglia di vivere prima di tutto», sottolinea Barbara, un’amica, all’esterno della chiesa. Tra i primi ad arrivare in Borgo Santa Caterina proprio i tifosi nerazzurri, che domenica 22 marzo l’hanno ricordata con uno striscione durante la partita tra Atalanta e Verona.
Fuori dalla chiesa parrocchiale la mamma con i fratelli, oltre a Moris Panza, l’uomo con il quale Valentina aveva iniziato una nuova relazione. Presenti la sindaca Elena Carnevali e la presidente del Consiglio comunale Romuna Russo.
Tante le telecamere delle tv, anche nazionali, a testimonianza di quanto il delitto di Valtesse, nella sua gravità, abbia suscitato sgomento non solo a Bergamo ma un tutta Italia.
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