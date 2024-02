In città weekend di corsa con la «Bergamo 21», ecco le modifiche alla viabilità

Conto alla rovescia per la BigMat Bergamo21 e l’Urban Night Trail, i due eventi che aprono il 2024 di FollowYourPassion. Un omaggio alla città, il desiderio e l’onore di far correre maratoneti e runner in un contesto unico, tra i vicoli della Città Alta e le strade di quella bassa. La BigMat Bergamo21 è stata presentata alla stampa giovedì 1° febbraio, a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo. In totale i due venti porteranno in città oltre 3.500 runner, +15% rispetto al 2023, nuovo primato di partecipazione come quello degli stranieri: saranno 125 da 43 nazioni diverse.

I percorsi

La due giorni di gare della Bergamo 21 si aprirà sabato sera con l’Urban Night Trail di 12,5 km (quartier generale il Sentierone, partenza e arrivo di fronte al Teatro Donizetti) da svolgersi per il 70% su strada lastricata, asfaltata e ciotolata, con una parte che presenta tratti sterrati. Partenza alle 18. Di seguito l’elenco delle vie interessate: piazza Matteotti, viale Roma, viale Vittorio Emanuele, via San Benedetto, via Tre Armi, vie degli Orti, via Borgo Canale, via S. Martino della Pigrizia, Scorlazzino, via Sudorno, via Torni, via Gen. Marieni, via San Sebastiano, via Colle dei Roccoli, via del Rione, via case del Moroni, via san Sebastiano, S. Vigilio, via al castello di S. Vigilio, via Cavagnis, via sotto le mura di S. Alessandro, via Beltrami, via Roccolino, via Maironi da Ponte, via alla porta di S. Lorenzo, via delle Fara, Parco S. Agostino, porta sant’Agostino, Scaletta della Noca, p.zza Giacomo Carrara, via san Tomaso, via Pignolo, attraversamento via Verdi-San Giovanni, piazzetta san Spirito, via Tasso.

L’edizione dello scorso anno

(Foto di Archivio/Bedolis) Domenica mattina sono invece in programma le tre sfide più attese, la 10 km (via alle 9, mille iscritti, favoriti Xavier Chevrier e Gloria Giudici) e la mezza maratona (via alle 9,40, 1.200 partecipanti, incluso il format a staffetta 3x7).Tra i nomi più attesi sui 21 km ci sono quelli di Matteo Bonzi (Atl. Valle Brembana, vicecampione italiano di maratona), del compagno di scuderia Pietro Sonzogni e dei due portacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese Antonino Lollo e Michele Palamini. Al femminile, invece, la donna da battere si annuncia la romena Pula Todoran, classe ’85, presente alla maratona di Rio de Janeiro ’16. La mezza consisterà in un anello di 10 km con aggiunta di un tratto di 5,5 km (da ripetere due volte). Per la staffetta il primo cambio sarà in via Statuto nell’Accademia della Gdf mentre il secondo in piazza della Libertà. Partenze e arrivi, sono state confermate tra piazza Vittorio Veneto e piazza Matteotti. A essere interessate dal passaggi, saranno le seguenti strade: viale Roma, viale Vittorio Emanuele, via Locatelli, via Petrarca, via Verdi, via S. Giovanni, via Battisti, via Borgo S. Caterina, via Suardi, via Frizzoni, via Tasso, largo Gavazzeni, largo Belotti, via Petrarca, via Tasca, rotonda dei Mille, via Garibaldi, via Statuto, via Grarataroli, Accademia della Guardia di Finanza, via Statuto, via XXIV maggio, via Broseta, piazza Pontida, via XX settembre, piazza Matteotti, largo Gavazzeni/via papa Giovanni XXIII.

Le modifiche alla viabilità

Sabato 3 febbraio: Urban Night Trail

Per consentire lo svolgimento della Urban Night Trail, sabato 3 febbraio, il Comune ha emesso un’ordinanza di regolamentazione della circolazione che istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici temporanei in vigore:

Dalle ore 08:00 di venerdì 2 febbraio alle ore 21:00 di domenica 4 febbraio (fino al termine delle operazioni di smontaggio):

sul Sentierone, nel tratto compreso tra viale Roma e via Tasso

deroga al vigente divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli per i mezzi al servizio della manifestazione

deroga al vigente divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata ambo i lati, per i mezzi al servizio della manifestazione

Sabato 3 febbraio, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, fino al termine della manifestazione:

- in piazza Matteotti, nel tratto compreso tra viale Roma e via Tasso

divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi impegnati nella manifestazione

Dalle ore 18:30 alle ore 19:30, fino al termine del transito degli atleti:

- in via Pignolo, nel tratto compreso tra via Verdi e via Masone

divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi impegnati nella manifestazione

Dalle ore 18:30 alle ore 20:30, fino al termine del transito degli atleti:

- in via San Tomaso, nel tratto compreso tra piazza Carrara e piazzetta del Delfino

divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi impegnati nella manifestazione

Dalle ore 17:45 alle ore 20:30, fino al termine della manifestazione:

- lungo il percorso della manifestazione: viale Roma, via Vittorio Emanuele II, via San Benedetto, via Sant’alessandro, Vicolo San Carlo, via 3 Armi, via degli Orti, via Borgo Canale, via San Martino Della Pigrizia, Salita Scorlazzino, via Sudorno, via Torni, via G. Marieni, via San Sebastiano, Scaletta San Sebastiano, via San Sebastiano, via San Vigilio, via Al Castello, Interno Parco San Vigilio, via Cavagnis, via Sotto Le Mura Di Sant’alessandro, via Beltrami, via Roccolino, via Maironi Da Ponte, via Alla porta Di San Lorenzo, via Fara, Parco Sant’agostino, porta Sant’agostino, scaletta della Noca, piazza Giacomo Carrara, via San Tomaso, via Pignolo, attraversamento via Verdi via San Giovanni, piazzetta Santo Spirito, via Tasso, piazza Matteotti

divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli durante il passaggio degli atleti, eseguito con ausilio di apposito personale minuto di idonea attrezzatura.

Domenica 4 febbraio: mezza maratona

Per consentire lo svolgimento della Bergamo21 Half Marathon che si svolgerà domenica 4 febbraio è stata emessa un’ordinanza di regolamentazione della circolazione che istituisce i seguenti provvedimenti viabilistici:

Dalle ore 22:30 di sabato 03 febbraio 2024 alle ore 15:00 di domenica 04 febbraio 2024 e comunque sino al termine della manifestazione:

- in via Grataroli

- in via Santa Caterina

- in via dello Statuto nel tratto compreso tra via Riva di Villa Santa e via della Costituzione

divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata ambo i lati esteso a tutte le categorie di veicoli

- in via Camozzi, lato civici dispari

divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata esteso a tutte le categorie di veicoli

Dalle ore 05:00 alle ore 13:30 di domenica 04 febbraio 2024 e comunque fino al termine della manifestazione:

- in piazza Matteotti nel tratto compreso tra viale Roma e passaggio Zeduri

divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi a servizio della manifestazione

Dalle ore 07:00 alle ore 13:30 di domenica 04 febbraio 2024 e comunque fino al termine della manifestazione:

- in viale Roma nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e l’intersezione via Vittorio Emanuele/Tasca

divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi a servizio della manifestazione e i mezzi pubblici che, nell’attraversamento del tratto interessato alla chiusura, saranno assistiti da personale al servizio della manifestazione

- in via Crispi

strada a fondo chiuso all’intersezione con Piazza Matteotti

divieto di sosta con rimozione forzata in tutti gli stalli di sosta regolamentata posti sul lato dei civici dispari

istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista con ingresso ed uscita da Rotonda dei Mille

Dalle ore 08:00 e fino alle ore 15:00 di domenica 4 febbraio 2024, e comunque fino al termine della manifestazione:

- in via Borgo Santa Caterina

- in via dello Statuto nel tratto compreso tra via Riva di Villa Santa e via Costituzione

- in via Grataroli

- in via Costituzione

divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi impegnati nella manifestazione ed i residenti, compatibilmente con le fasi della gara

- in viale Corpo Italiano di Liberazione

istituzione del senso unico di circolazione da via Broseta in direzione di via Carducci

- in via Coghetti all’intersezione con viale Corpo Italiano di Liberazione

- in via W. Goethe all’intersezione con via Salvo D’Acquisto

direzione obbligatoria a sinistra

- in via Broseta nel tratto compreso tra l’intersezione con via XXIV Maggio e l’intersezione con via Toti

istituzione del senso unico di circolazione in direzione del centro città

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domenica 4 febbraio 2024, e comunque fino al termine della manifestazione:

- in via Bonomini nel tratto compreso tra via Borgo Canale e via Sylva

istituzione del senso unico di circolazione da via Borgo Canale in direzione di piazzale Risorgimento (eccetto residenti)

- in via Longo

strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’intersezione con via Santa Caterina

istituzione del doppio senso di circolazione con contestuale senso unico alternato a vista, con entrata/uscita da via Suardi

Dalle ore 8.30 alle ore 15.00 di domenica 04 febbraio 2024, e comunque fino al termine della manifestazione:

- lungo il percorso della manifestazione: viale Roma, viale Vittorio Emanuele II, via Locatelli, via Petrarca, via Verdi, via San Giovanni, via Battisti, via Santa Caterina, via Suardi, via Frizzoni, via Pignolo, via Tasso, largoNelotti, via Petrarca, via Tasca, rotonda dei Mille, via Garibaldi, via dello Statuto, via Grataroli, via dello Statuto, accademia Guardia di Finanza, via dello Statuto, via XXIV Maggio, via Broseta, piazza Pontida, via xx Settembre, piazza Matteotti, largo Porta Nuova, via Camozzi, via Frizzoni, via Suardi, via Santa Caterina, via Battisti, via San Giovanni, via Verdi, via Petrarca, via Tasca, rotonda dei Mille, via Garibaldi, via dello Statuto, via Grataroli, via dello Statuto, accademia Guardia di Finanza, via dello Statuto, via XXIV Maggio, via Broseta, piazza Pontida, via XX Settembre, piazza Matteotti

divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di veicoli, durante il passaggio degli atleti, eseguito con l’ausilio di apposito personale, eccetto i veicoli al servizio della manifestazione.

Modifiche domenica anche per i bus Atb

(Foto di Archivio)

Atb, le modifiche di domenica 4 febbraio

Atb comunica che domenica 4 febbraio, in occasione della mezza maratona di Bergamo le linee 1-C-5-6-8-9 subiranno modifiche di percorso. La linea 1 dalle ore 7:00 fino alle ore 12:30 e le linee C-5-6-8-9 dalle ore 8.40 fino al termine della manifestazione prevista per le 12.30.

Sulle deviazioni di percorso vengono istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle esistenti per le altre linee aziendali. In particolare:

- in via San Fermo in prossimità delle fermate Teb;

- in via Zelasco per servizio navetta per Città Alta;

- in via Croce Rossa

Mezza maratona: linee 1-c-5-6-8-9 modifica di percorso

Linea 1:

dalle ore 7:00 alle ore 8:40 (via Roma chiusa)

- le vetture della linea 1 percorreranno in entrambi i sensi di marcia: via Camozzi, via Frizzoni, via Muraine, via S. Giovanni, via Verdi, via Petrarca e percorso normale.

dalle ore 8:40 al termine della manifestazione (previsto per le ore 12:30)

-le corse provenienti da Boccaleone e Aeroporto saranno limitate a Porta Nuova (Chiesa Grazie) da dove ripartiranno per le rispettive destinazioni percorrendo via Gallicciolli, via Taramelli, via A.Maj, via Paleocapa, via Paglia, via Tiraboschi, Porta Nuova farmacia e percorso normale.

dalle ore 10:00 verrà istituito un servizio navetta da via Zelasco per Colle Aperto sul percorso: via Zelasco, via Locatelli, viale Vittorio Emanuele, Mura.

Linea C:

dalle ore 8:40 al termine della manifestazione (previsto per le ore 12:30)

- da Don Orione a Ospedale: giunte in via Corridoni percorreranno via Bianzana, via Serassi, via San Fermo, via Ghislandi, via A. Maj, via Foro Boario, Stazione Autolinee, viale Papa Giovanni, via Tiraboschi e percorso come linea C2H per Ospedale.

- da Cimitero a Ospedale: giunte in via Borgo Palazzo percorreranno via A. Maj, via Foro Boario, Stazione Autolinee, viale Papa Giovanni, via Tiraboschi e percorso normale.

- da Ospedale a Cimitero: percorso regolare di linea C2 fino a via Camozzi, quindi via Madonna della Neve, via Maj, via Borgo Palazzo, viale Pirovano, Cimitero.

- Da Ospedale a Don Orione: percorso regolare di linea C2 fino a via Camozzi quindi via Madonna della Neve, via A.Maj, via Ghislandi, via f.lli Bronzetti, via Corridoni e percorso normale per le corse dirette a Don Orione.

- Linea C1 sospesa da via Corridoni a ospedale e ritorno

Linea 5:

dalle ore 8:40 al termine della manifestazione (previsto per le ore 12:30)

- da Osio e Dalmine ad Alzano e Scanzo: percorso normale fino a via Camozzi quindi via Madonna della Neve, via A.Maj, via Ghislandi, via F.lli Bronzetti, via Corridoni e percorso normale.

- da Campagnola a Dalmine e Osio: percorso normale.

- da Alzano: percorso normale fino a via Corridoni, quindi via Bianzana, via Serassi, via San Fermo, via Ghislandi, via A. Maj, via Foro Boario, Stazione Autolinee, viale Papa Giovanni, via Tiraboschi e percorso normale;

- da Scanzo: percorso normale fino al rondò Valli, quindi via Bianzana, via Serassi, via San Fermo, via Ghislandi, via A. Maj, via Foro Boario, Stazione Autolinee, viale Papa Giovanni, via Tiraboschi e percorso normale.

Linea 6:

dalle ore 8:40 al termine della manifestazione (previsto per le ore 12:30)

- da San Colombano: percorso normale fino a via Ponte Pietra, quindi viale G. Cesare, rondò Monterosso, Circonvallazione, Largo Decorati al Valor Civile, via Bianzana, via Serassi, via San Fermo, via Ghislandi, via Maj, viale Papa Giovanni, via Tiraboschi e percorso normale.

•da Stezzano e Azzano: percorso normale fino a via Camozzi, quindi via Madonna della Neve, via A.Maj, via Ghislandi, via F.lli Bronzetti, via Corridoni, via Legrenzi, inversione rondò Monterosso, viale G. Cesare in direzione stadio, via Ponte Pietra e percorso normale.

Linea 8:

da inizio servizio al termine della manifestazione (previsto per le ore 12:30)

- da Seriate: percorso normale fino a Largo 5 Vie quindi via Moroni, via Carducci, via Koch, via Pasteur, via Rontgen, via Croce Rossa, via Broseta, via Lochis e percorso normale.

- da Ponte San Pietro e Mozzo: percorso normale fino a via Broseta, quindi via Croce Rossa, via Curie, via Pasteur, via Koch, via Briantea, inversione di marcia alla rotonda Locatelli, via Briantea, via Carducci, via San Bernardino, via Zambonate, via Tiraboschi, viale Papa Giovanni e percorso normale.

Viene istituita una coppia di fermate provvisorie in via Croce Rossa.

Linea 9:

dalle ore 8:40 al termine della manifestazione (previsto per le ore 12:30)

- da Valtesse: percorso normale fino a via Crescenzi, quindi viale G. Cesare, rondò Monterosso, Circonvallazione, Largo Decorati al Valor Civile, via Bianzana, via Serassi, via San Fermo, via Ghislandi, via A.Maj, via Foro Boario, Stazione Autolinee.

- da Stazione Autolinee a Valtesse: percorso normale fino a via Camozzi quindi via Madonna della Neve, via A. Maj, via Ghislandi, via F.lli Bronzetti, via Corridoni, via Legrenzi, inversione al rondò Monterosso, viale G.Cesare in direzione stadio, via Crescenzi e percorso normale.

Fermate provvisorie:

Sulle deviazioni di percorso vengono istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle esistenti per le altre linee aziendali e vengono istituite le seguenti nuove fermate:

- in via San Fermo in prossimità delle fermate Teb;

- in via Zelasco per servizio navetta per Città Alta;