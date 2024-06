In piscina si entra con il braccialetto. Debutta la misura contro chi non paga

Riapre l’estivo delle Piscine Italcementi, con una novità: un braccialetto da indossare consegnato insieme al biglietto, a garanzia del pagamento. In questo modo cadrà subito all’occhio l’eventuale presenza di utenti non paganti, purtroppo sempre più numerosi negli ultimi anni. Una stagione all’aperto che sarà l’ultima delle piscine Italcementi per come le conosciamo. In autunno dovrebbe aprire il cantiere per il restyling della struttura, intervento promosso, in convenzione con il Comune di Bergamo, dal privato (Aquamore, legata a piscine Castiglione, in un pool composto da più società).

«Abbiamo potenziato anche il servizio di sorveglianza che farà dei controlli. E attivato un servizio diretto con la centrale della polizia locale».

Più controlli e sorveglianza

La speranza di Bergamo Infrastrutture (società partecipata che per l’amministrazione comunale gestisce l’impianto natatorio) è che la stagione estiva delle piscine sia positiva, non solo in termini di presenze. Dal post-pandemia in avanti, si sono verificati problemi di sicurezza, protagonisti ragazzini, dai 14 ai 18 anni: piccoli furti e azioni di disturbo, culminati l’anno scorso, con l’aggressione a un bagnino. Con i braccialetti si punta a tener meglio monitorata la situazione, dato che chi non lo indossa viene automaticamente allontanato dall’impianto. Colorati, monouso e personali (non cedibili) vengono consegnati a tutti gli utenti (esclusi i bimbi da 0 a 3 anni): «Il braccialetto è la novità di quest’anno, ma non la sola – illustra Attilio Baruffi, presidente di Bergamo Infrastrutture –. Abbiamo potenziato anche il servizio di sorveglianza che farà dei controlli. E attivato un servizio diretto con la centrale della polizia locale».

Giovani Onde