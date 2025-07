In Prefettura il confronto tra Enel e i sindaci dei comuni colpiti da problemi alla rete elettrica

Confronto in Prefettura, lunedì 21 luglio, tra i sindaci dei comuni coinvolti nei problemi alla rete elettrica di inizio luglio - in particolare in città e nella Bassa Bergamasca - e i rappresentati di E-Distribuzione. Al tavolo erano rappresentate le amministrazioni di Bergamo, Caravaggio, Cividate al Piano, Fara Gera D’Adda, Misano Gera d’Adda, Morengo, Mornico al Serio, Spirano, Romano di Lombardia e Treviglio, con il prefetto, i rappresentanti della protezione civile della Provincia e di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Presente anche il consigliere regionale Jonathan Lobati, presidente della commissione Territorio.

I fenomeni atmosferici

E-Distribuzione ha evidenziato come l’eccezionale temporale che ha colpito il territorio abbia danneggiato anche la rete, a causa della caduta di alberi sulle linee elettriche, facendo cenno anche alle criticità della rete, interrata correlate ai picchi di calore. L’azienda ha evidenziato anche gli impegni messi in campo per garantire il servizio, tramite l’utilizzo di gruppi elettrogeni, per poi condividere i piani di investimenti per il prossimo biennio.

Comunicazioni tempestive

I partecipanti al tavolo hanno condiviso la necessità di individuare forme di comunicazione tempestive e in sinergia, per rassicurare la cittadinanza in caso di eventi emergenziali, ma anche l’importanza di una collaborazione nel taglio di piante pericolose, per contenere i danni agli impianti. Ricordando che le interruzioni prolungate di corrente elettrica prevedono indennizzi automatici per i clienti.

«Tavolo positivo»

«Un tavolo concluso positivamente - ha commentato Enrico Bottone, responsabile dell’area nord-est di E-Distribuzione - rafforzando lo spirito di collaborazione reciproca, grazie agli amministratori, alla Prefettura e al consigliere Lobati per averlo promosso, nell’ottica di voler migliorare il servizio offerto».

«Apprezzati gli investimenti»

«Siamo soddisfatti - ha detto Claudio Bolandrini, sindaco di Caravaggio - anche perché è stato affrontato il tema della gestione delle comunicazioni durante le emergenze, un aspetto cruciale». Della stessa idea Gianfranco Gafforelli, primo cittadino di Romano di Lombardia: «Abbiamo conosciuto la politica di investimenti sul nostro territorio, progetto apprezzato che garantirà un miglior servizio».