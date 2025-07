Aziende agricole senza elettricità, 30 ore di disagi a Pumenengo - Le altre segnalazioni

Circa una ventina di famiglie, due maneggi e due aziende agricole, un allevamento di cani: tutti senza corrente. Questa la situazione delle cascine Lanzanova, Grigna Scotti e Pollini a Pumenengo. L’elettricità è mancata dalla notte e per domenica 6 luglio ed E - distribuzione ha lavorato risolvendo i problemi dopo 30 ore di black-out.

Disagi tutta domenica

La situazione è quindi tornata alla normalità entro la sera di domenica ma sono stati tanti i disagi che il black out ha provocato a partire dai problemi per i disabili (montacarichi non funzionanti) e i malati (farmaci che non si potevano tenere in frigo) così come per le famiglie delle cascine a fronte del fatto che le famiglie si sono trovate senza acqua perché i pozzi non erano attivi. Le aziende agricole si sono affidate così ai generatori per far funzionare anche le stalle.

I danni in queste zone potrebbero essere dovuti ai danneggiamenti delle linee elettriche aeree a causa dei forti temporali estivi che si stanno verificando in questi giorni

A Ponteranica

Nuovi disservizi sulla rete elettrica anche a Ponteranica che nella mattinata di domenica è stato colpito da un breve black out. Intorno alle 10.30 infatti diverse famiglie si sono ritrovate senza corrente elettrica in alcune vie del paese (via Valbona, via Fustina, via Lotto e via Michelangelo da Caravaggio). Un’interruzione dell’energia limitata, durata meno di un’ora, e che, fa sapere Enel, è stata causata da un guasto ad un cavo di media tensione prontamente individuato e riparato. I tecnici sono intervenuti nel corso nella mattinata ripristinando la situazione. «L’interruzione è durata circa 30 minuti» spiega la società che spiega come i danni in queste zone potrebbero essere dovuti ai danneggiamenti delle linee aeree a causa dei forti temporali estivi che si stanno verificando in questi giorni.